Carlos Herrera ve de color hormiga el futuro de Sánchez tras el paso de Puigdemont de concurrir a las elecciones catalanas

Es una de las noticias de la semana, si bien era esperada.

Carles Puigdemont se presentará a las elecciones del 12 de mayo de 2024 en Cataluña bajo las siglas de Juntos.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘, ve un peligro latente para Pedro Sánchez con el paso dado por el prófugo de Waterloo, ya que con todos los elementos a su favor lo cierto es que al líder golpista no necesita ya del respaldo de La Moncloa y por eso anunció que su idea es acabar lo que empezó el 1 de octubre de 2017:

Bueno, ayer el nuevo desafío. Ayer el performance Puigdemont resucitado. No estaba listo de papeles, pero Sánchez lo ha resucitado porque lo necesitaba para ser presidente y ahora Puigdemont necesita a Sánchez para ser también el presidente. Eso sí, amenaza con un procés 2.0. Eso que es una reedición del procés del 2017, que, llegado el caso, puede ser peor, porque como todas las versiones mejoradas ya saben en lo que fallaron y además el Estado ya se ha encargado. Pedro Sánchez de desarmarlo y se sienten impunes. No han tenido castigo. Y oiga, si la vuelven a liar ya hubo alguna precedente de amnistía para que se la vuelvan a aplicar.

El objetivo de Puigdemont, a juicio de Herrera, es superar a Esquerra e incluso, aunque el PSOE ganase los comicios, Salvador Illa sería perfectamente sacrificado:

Así que Puigdemont dice que candidato a las europeas no, que él quiere ser presidente de la Generalitat. Sabe que llegando el caso, aún no ganando las elecciones catalanas, si queda por encima de Esquerra, pueden pactar y le dirán a Illa, que Illa es el pobre pagafantas de aquí, apártate.

Herrera subrayó que aunque la amnistía sufra algún retraso, Puigdemont ya tiene asegurado su salvoconducto y se pregunta si habrá otra nación en el mundo que conceda tan barata la amnistía como lo ha hecho la España de Sánchez:

Puigdemont puede hacer caer a Sánchez porque lo fundamental que le podía dar Sánchez, que era la impunidad judicial, ya la tendrá. Va a haber, evidentemente algún que otro retraso, pero antes o después saldrá si los tribunales no dicen lo contrario. Ayer se regodeo diciendo que se trata de acabar lo que se empezó el 1 de octubre y humillando a Sánchez y de paso a la democracia española. Pero es que es verdad, es triste, pero es que lo que dice es verdad. Y lo triste es que esto no debería haber pasado si Sánchez hubiese tenido un mínimo de sentido común y no una banda como los Miami.

Si hubiese sido un poquito como los socialistas portugueses. Pero aquí este tiene que gobernar al precio que sea y destrozando lo que sea. ¿En qué país del mundo se concede una amnistía ilegal a unos tipos que no se arrepienten y que te están diciendo que van a volver a las andadas?