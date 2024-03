Incoherente Yolanda Díaz: exige no involucrar a las parejas de los políticos… salvo cuando Julia Otero le pregunta por Ayuso

Es la pura incoherencia con piernas.

Yolanda Díaz es capaz en la misma entrevista y en cuestión de segundos de mantener una cosa y la contraria sin que se le mueva una sola mecha del peinado.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez fue entrevistada en ‘Julia en la Onda‘ (Onda Cero) en la tarde del 21 de marzo de 2024 y perpetró una de esas afirmaciones que pasarán a la posteridad quedando esculpidas en mármol de Carrara.

La líder de Sumar, cuando fue cuestionada por si es lícito involucrar a las parejas de los políticos para intentar conseguir horadar el terreno del rival, respondió de esta guisa:

De verdad, cuando alguien en política tiene que acudir a involucrar a las parejas sentimentales de los políticos, es que me parece que no le acompaña la razón. No le acompaña la razón. Sinceramente lo digo.

Pero el cuento cambió cuando le preguntaron por Isabel Díaz Ayuso:

Díaz se manifestó así ante la pregunta de Julia Otero:

La pareja de la señora Díaz Ayuso, hasta donde conocemos, ha cometido presuntos hechos que son muy graves. Presuntos hechos que son muy graves. Y aquí sí quiero ser contundente con la señora Ayuso y con los estándares de exigencia de la señora Ayuso, que, si me permite, gobierna la Comunidad de Madrid como si fuera su piso de lujo. Y la Comunidad de Madrid no es su piso de lujo. Son las escuelas infantiles. Es la falta de pediatras que hay en Madrid. Son barrios que tienen necesidades. No es esto la política. Y, por desgracia, que no me gustaría tener que hablar de esto, la pareja, como si no fuera la pareja, es que me da exactamente igual a los hechos, me remito, presuntamente ha cometido irregularidades gravísimas. Y no es lo mismo lo que estamos viviendo.