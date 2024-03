Dani Senabre (COPE) llama mono a Vinicius y cuando pide disculpas acaba liándola aún más

Menudo incendio que ha provocado Dani Senabre, periodista y colaborador de COPE.

Por un supuesto error, retuiteó y dio me gusta a un mensaje en el que se llamaba «mono» a Vinicius, jugador del Real Madrid.

Varios tuiteros hicieron captura del retuit que hizo y le empezó a caer la mundial.

En ‘El Partidazo’ (COPE), Senabre ofreció explicaciones sobre el polémico retuit asegurando que él no se había percatado de la foto de la derecha:

Hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que la verdad es que me representan. Yo pienso como tú en todo lo que has dicho en tu discurso inicial, menos en que no tenemos que preguntarnos por qué le pasa a Vinicius y no a otros, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y entre los retuits que he hecho, había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental, y aparecía Vinicius llorando, y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo, y aparecía lo que a mí me parecía que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea. Lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia de Cataluña Radio.

Luego cuando he vuelto, o en un momento de impasse, gracias a que un compañero, y se lo agradezco muchísimo, me lo ha hecho ver, que es Juanma Castaño, me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri, era el dibujo de un mono tomándose un daiquiri. Y evidentemente mi torpeza ha generado una situación de polémica total. Que me merezco, hoy me lo merezco todo por torpe, y pido disculpas, la verdad es que me sabe muy mal.