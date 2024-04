Carlos Alsina barre del mapa al macarra Óscar Puente despreciando su última chabacanería al frente de Transportes

Carlos Alsina flipó con la última ocurrencia de Óscar Puente.

El ministro de Transportes acudió a ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) a exponer, entre otros asuntos, uno de los temas que más le preocupan, las críticas contra su persona.

Y para ello, subrayó, ha puesto a su equipo para que trabaje en buscarle las opiniones de los columnistas que han arremetido contra él.

El periodista de la emisora de Atresmedia no dio crédito a las quejas del titular de Transportes.

Carlos Alsina: «Pero el ambiente que hay es responsabilidad de los que se dedican a la política, entiéndame, entre ellos usted».

Óscar Puente: «Claro, claro. Es que yo antes de que llegara a la política nacional, esto era una balsa de aceite. Esto era, bueno, o sea, llevábamos seis años soportando todo tipo de insultos, todo tipo de descalificaciones. Pero claro, teníamos que hacerlo en silencio, no sea que se molestaran los dueños de este país, ¿no? Los que en el año 78 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos cada vez que hubiera elecciones. Cosa que, por cierto, pues llevan un tiempo sin respetar. Aquí cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones, hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática. O sea, este presidente del Gobierno no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático».

Carlos Alsina: «¿Perdón?»

Óscar Puente: «Sí, sí, por parte de la oposición».

Carlos Alsina: «¿El presidente del gobierno ha sufrido? Las mismas críticas que han sufrido todos sus antecesores. Felipe, Zapatero…?»

Óscar Puente: «Hombre, que yo sepa, a Rajoy jamás se le llamó okupa, jamás».

Carlos Alsina: «No, se le llamó indecente en un debate en televisión, lo hizo Sánchez».

Óscar Puente: «Bueno, mire…·

Carlos Alsina: «Y a Aznar nunca se le llamó asesino por la guerra de Irak, ¿no se acuerda usted de aquello? Yo sí me acuerdo».

Óscar Puente: «Sí, sí, claro. Se deslegitimó sus resultados electorales como se han deslegitimado los resultados del presidente del Gobierno».

Carlos Alsina: «Se criticó la gestión de su gobierno como se hace con el actual. Pero si es que el actual… La cuestión de este gobierno es llamar a la crítica al gobierno deslegitimado. Deslegitimación del gobierno. Y no aceptar los resultados electorales porque se critique, por ejemplo, la amnistía. Se aceptan los resultados electorales y se critica a quien gobierna».

Óscar Puente: «A este presidente del gobierno no se le ha criticado una vez que haya tomado el poder y haya desarrollado determinadas acciones. Por supuesto, eso es legítimo. Se le criticó antes de llegar. Pero si es que ya de entrada se calificó. Se calificó de ilegítima la moción de censura. Eso era un instrumento ilegítimo. Pero si está en la Constitución. Y se le ha tildado de traidor, de felón…».

Carlos Alsina: «Son opiniones de quienes? Esa opinión es… Son opiniones».

Óscar Puente: «Vale, pues nada. Si son opiniones, pues nada, las aceptamos y ya está. Fíjese, yo llevo en el cargo desde el 26… Mire, el 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo. Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo».

Carlos Alsina: «¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos?»

Óscar Puente: «Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí».

Carlos Alsina: «Para ustedes lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Saber qué columnistas le han criticado a usted…».

Óscar Puente: «No, no, qué columnistas no, perdón. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no, criticarme no. Es que he dicho que las críticas no. Los insultos. Solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años. Soportando todo tipo de insultos».

Carlos Alsina: «Y los anteriores no soportaron ningún insulto. ¿De verdad me lo está diciendo?»

Óscar Puente: «A este nivel, a este nivel, no. A este nivel, no. Con esta constancia, no. Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación, no. Rotundamente no».