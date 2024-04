Carlos Herrera estalla ante los escándalos en la RFEF y da el paso adelante que todos esperaban

Carlos Herrera da el paso hacia adelante.

El director de ‘Herrera en COPE‘ ya se deja de dudas y aseguró que va a presentarse a las eleccions a la Real Federación Española de Fútbol después de todos los escándalos acontecido con Luis Rubiales y su sucesor en el cargo, Pedro Rocha.

El comunicador de la emisora episcopal hizo una reflexión sobre lo que debería de ser el mundo del balompié:

Aseveró que su intención es la de desempolvar toda la turbiedad que está instalada dentro del ente federativo:

Miren, yo les he dado muchas vueltas. Se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad, les tengo que confesar. Con el corazón en la mano. Que creo que sí. Es decir, que me voy a presentar. Para limpiar. Para regenerar. Para que el futuro sea noticia por sus éxitos. El fútbol español. Sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la Federación que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes.