Carlos Alsina golpea al PSOE por su silencio cobarde ante el anuncio rupturista de Pere Aragonès

Físicamente acudieron.

Pero en espíritu estuvieron ausentes.

Con otras palabras más acertadas y llenas de inteligente ironía definió Carlos Alsina lo que se vivió en la jornada del 8 de abril de 2024 en el Senado con los representantes del PSOE.

En su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), el periodista alucinó con el silencio de los socialistas ante las amenazas rupturistas del presidente catalán Pere Aragonès:

Lo llamativo de esta sesión parlamentaria de ayer, que el PSOE llama numerito o circo en una muestra encomiable de respeto institucional, lo llamativo no fue que Aragonés se burlara de lo maleable que es Sánchez, sino que los dirigentes socialistas allí presentes no se dignaran a replicarle. Se escuchó mucho ayer esto de que el PSOE no quiso estar presente en este debate, pero no es verdad. Quien no estuvo fue el gobierno. Quienes no estuvieron fueron los tres presidentes autonómicos que tiene el PSOE. Pero claro que estaban los socialistas, cómo no iban a estar si son el segundo grupo más numeroso del Senado.