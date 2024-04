Ángel Expósito lanza a la Unión Europea una envenenada pregunta sobre Carles Puigdemont

Ángel Expósito está harto de Carles Puigdemont.

En su editorial de ‘La Linterna‘ (COPE) comenta la última sobrada del prófugo de Waterloo, anunciar en RAC 1 que si no es presidente tras las elecciones del 12 de mayo de 2024, dejará la política:

Te presento al protagonista del día, que no es otro que uno de los tipos más jeta y cara dura que conoceremos en nuestra vida. Carles Puigdemont, con un par. Chupándose la vida padre desde hace siete años, si no más. Ahora viviendo en el sur de Francia, que desprecia cualquier voto que le caiga si no le dan para gobernar. Con sus santos, sus santas barretinas. Hay que tenerlos cuadrados para decir públicamente en RAC 1 que si no sale elegido presidente, se pira, que abandona la política. Algo así como, sí hombre, me voy a chupar yo cuatro años haciendo de diputado en el parlamento como si fuera un pringao. Menudo es él. Y todavía clavó su propio nombre en la papeleta del partido Junts más Puigdemont per Cataluña o algo así.

Asevera que solo conoce a un personaje político con tanta jeta y tanto ego como Puigdemont:

Solo conozco una persona con el ego napoleónico más disparado que Puigdemont. Exacto, él, Pedro Sánchez. Porque ya sabemos que los líderes mesiánicos, si pierden, no se van a humillar para ponerse a trabajar, por favor. Pero de ahí, a que lo anuncie previamente, hay un trecho. ¿Y sabes qué? Todavía habrá quien le vote. A pesar del disparate independentista, del 1 de octubre, de escaparse, a pesar de su cobardía, de pegarse la vida padre con nuestro dinero, a pesar de creerse en Napoleón, Ramsés II y hasta Kennedy.

Y lanza una pregunta envenenada a la propia Unión Europea a cuenta del zascandil de Waterloo:

Por cierto, una pequeña posdata. Lo de España con este Gobierno y la amnistía y el procés no tiene remedio, pero haría bien la Unión Europea en hacérselo mirar, porque sigo sin entender la vergüenza y el bochorno de tener a un golpista de un Estado miembro dando tumbos por Europa to’ pancho. Y es que no me imagino esta ridícula y humillante escena con un golpista francés, alemán o italiano, huido y refugiado en España sin que pasara nada. ¿Te imaginas? Imposible. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Y me repatea seguir pagándole la coña a este golpista endiosado y lunático. Y no te digo reírle las gracias y que el Gobierno, mi Gobierno, nos humille, gracias a él, hasta el vómito.