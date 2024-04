Carlos Alsina, estupefacto ante el ‘olvido’ del PSOE al presentar su lista de comparecientes para el ‘caso Koldo’

Ya empiezan a calentarse tanto el Congreso de los Diputados como el Senado.

Justo después de que se celebren los comicios en el País Vasco, arrancarán las comisiones de investigación por el llamado ‘caso Koldo’.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), puso en tela de juicio que estas iniciativas tengan algún tipo de resultado esclarecedor:

Al periodista de la emisora de Atresmedia le llamó poderosamente la atención que los socialistas, curiosamente, se hayan olvidado de José Luis Ábalos:

Han presentado los socialistas su lista de convocados y la sorpresa no ha sido que citen a Armengol o a Salvador Illa -para que su lista prospere necesita que se la aplaudan los socios- sino que no hayan convocado a José Luis Ábalos, que no sé si usted se acuerda, pero era el ministro de Fomento bajo cuyo paraguas Koldo se fue haciendo un hombre. Y secretario de organización del PSOE y persona de la máxima confianza, o eso pensaba él, de Pedro Sánchez. Queda raro que el PSOE presuma de querer averiguar la verdad de todas las adjudicaciones de pandemia, empezando por Koldo, y no quiera darle la ocasión a su ex capataz purgado de explicarse.