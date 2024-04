Carlos Herrera, alarmado ante la continuidad de Pedro Rocha al frente de la RFEF: «Era la mano derecha de Rubiales»

Carlos Herrera no optará por el momento, a la Real Federación Española de Fútbol.

El director de ‘Herrera en COPE‘ apenas pudo reunir media docena de avales de los clubes, muy lejos de los 21 que, como mínimo se exigían para poder concurrir a los comicios federativos.

Aún así, Herrera no está disgustado y cree que ha dejado ya la tarjeta de visita y cree que puede tener posibilidades más adelante.

Entrevistado en ‘El Partidazo‘ (COPE) por Juanma Castaño y sus colaboradores, el periodista almeriense se mostró entre sorprendido y alarmado por el hecho de que Pedro Rocha, que obtuvo 107 avales, pueda seguir como si tal cosa al frente de la RFEF:

El hombre que estaba, que era la mano derecha del presidente de la Federación, que está siendo investigado por determinados asuntos de un calado, bueno, las acusaciones, los delitos que se manejan en la instrucción, llegan hasta la organización criminal, y que la mano derecha sea el espíritu de regeneración del fútbol, y que además sea apoyado de esa manera por el mundo del fútbol, me hace pensar que hay algo que no está bien.

Para Herrera, la situación resulta gravísima:

Indudablemente el señor Rocha tiene que decir la verdad, porque el testigo tiene que decir la verdad, y si convence al instructor, seguirá como testigo, y se irá a su casa y aquí no ha pasado nada. Si no lo convence puede ser investigado. Antes se le llamaba imputado, ahora como investigado, y a mí eso me parece una situación gravísima.