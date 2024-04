Ángel Expósito vaticina que nada cambiará en el País Vasco tras el 21-A y la razón es bien sencilla

Cree que Imanol Pradales será el próximo presidente del Gobierno vasco.

Ángel Expósito, en su editorial de ‘La Linterna‘ (COPE) del 17 de abril de 2024, vaticinó que nada cambiará políticamente en el País Vasco tras las elecciones del 21 de abril de 2024:

Elecciones vascas del próximo domingo, más de lo mismo, se admiten apuestas. Y no me refiero solo a que el PNV seguirá gobernando con su lendakari, con el apoyo del PSOE, es que me da igual el resultado. Porque a ninguno de los actores intervinientes le conviene cambiar un ápice nada.