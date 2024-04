Rafa Latorre carga contra Pedro Sánchez por la bajeza moral de intentar equiparar a Aznar con Bildu a cuenta de ETA

Está de los nervios.

Pedro Sánchez, con vistas a las elecciones del 21 de abril de 2024 en el País Vasco, está ‘preocupado’ por el hecho de que EH Bildu no haya condenado los crímenes de la banda terrorista ETA.

Sin embargo, el inquilino de La Moncloa quiso retorcer el argumento para no poner todo el peso de la carga en el partido de Arnaldo Otegi. Y así las cosas, ahí que ‘apareció’ la figura de José María Aznar y el Partido Popular.

La idea era poner contra las cuerdas a Pello Otxandiano, candidato ‘abertzale’ en las elecciones vascas, y que evitó calificar a ETA como una banda terrorista, pero sin nombrarle explícitamente.

No fue una banda armada, ni un movimiento de liberación nacional, como decía Aznar. Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas.

Rafa Latorre, en ‘La Brújula‘ (Onda Cero) del 18 de abril de 2024 cogió al vuelo las palabras de Sánchez, un canto a la bajeza moral:

Esto decía a la salida de esta cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea en Bruselas . Pedro Sánchez está tan preocupado por lo que dicen sus socios de Bildu que ni se le ocurre prescindir de ellos en su bloque de Gobierno. Esto lo ha confirmado él mismo en Bruselas, un poco antes de soltar esta estudiadísima reprimenda donde ni siquiera menciona a Bildu, pero no ha dudado en incluir a José María Aznar.

Recordó que el expresidente del Gobierno (1996-2004) se libró de milagro de haber sido otro asesinado por ETA:

No parece reparar Sánchez en que Aznar no fue asesinado por ETA de milagro. Bueno, de milagro, gracias al blindaje de su coche, del grosor de una cámara acorazada que evitó que una bomba lo volara en mil pedazos. Una bomba potentísima. Sin embargo, no se priva de dejarle el recado.