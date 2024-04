El delegado del Gobierno en Extremadura (PSOE) la lía en COPE tragando con el último escándalo del hermano de Pedro Sánchez

Es de traca.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura (PSOE), protagonizó una esperpéntica intervención en la red de emisoras de COPE a nivel local.

El periodista que le entrevistaba no daba crédito a las afirmaciones del político socialista dando por bueno que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que trabaja en la Diputación de Badajoz, esté tributando en Portugal:

Yo le preguntaba, me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.

Quintana se puso a la defensiva:

Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea.