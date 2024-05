Antonio Naranjo deja a Carmelo Encinas a la altura del betún por criticar que Javier Milei replicase a Óscar Puente

Carmelo Encinas se merece un premio.

Concretamente el galardón al tertuliano empecinado en defender lo indefendible o en apoyar contra viento y marea las causas perdidas.

En su intervención semanal en ‘Herrera en COPE‘, el periodista censuró las palabras de Óscar Puente sobre Javier Milei, pero rápidamente quiso revertir la historia para dejar como el malo de la película al presidente argentino:

Sin lugar a duda fue un comentario impropio de un ministro de España. Da igual que lo haga en tono distendido o no. Siempre que habla en público un ministro, habla un ministro de España. Esto es algo que no tiene duda ninguna. Es un comentario inaceptable que fue contestado, por cierto, con un comunicado de la Presidencia argentina no inaceptable,sino delirante.

Encinas quiso justificar la macarrada del ministro de Transportes como si fuese un simple calentón:

Yo voy a decir que lo más grave del comentario de Oscar Puente, que se le pudo haber calentado la boca ahí con unos chavales y tal, es que no lo corrigiera. Me parece más grave el hecho de que no lo corrija. Pero como digo, el comunicado de respuesta de la Presidencia argentina fue sencillamente delirante. O sea, fue una cosa delirante. De locura, ¿no? O sea, dijeron auténticas barbaridades. Entre otras, que Sánchez estaba trayendo inmigrantes a España, ilegales, que atacaban a las mujeres. Dijo que este país era un país de hambre y muerte. España es un país de hambre y muerte. Eso se dijo en ese comunicado. Y creo que ahí se pasaron siete pueblos. ¿Por qué? Porque a Milei todo esto también le conviene. Lo cierto es que él se encuentra cómodo en el enfrentamiento.

Antonio Naranjo mostró su desaprobación:

A ver, esto es, mira, me recuerda a la escena esta que se ha comentado en todos los medios, también en COPE esta mañana, del macarra ese que en el cine se pone a agredir a su mujer y a una niña que estaba allí, y entonces sale el boxeador y le pone en su sitio. Hombre, pues podemos discutir si la respuesta del boxeador es excesiva, pero no se puede discutir que la respuesta es oportuna y que además es la reacción ante un problema manifiesto provocado por un matón que, en fin, al final acaba rendido ante la mayor fortaleza de la persona que le replica. Eso por un lado.

Aclaró a Encinas quién vino a ejercer de matón y quién de defensor:

Es decir que el matón es Oscar Puente y el boxeador es Javier Milei. Y si no tenemos claro quién empieza esto y nos limitamos a juzgar cuál es la respuesta, pues nos equivocaremos. Porque además es más grave de lo que parece en un sentido. ¿Se atrevería a hacer algo similar con otros presidentes del Gobierno, no sé, de otras líneas ideológicas y de otros países? Pues claro que no. Con lo cual, con lo que está haciendo al elegir a Javier Milei como objetivo de esa diatriba infame de Oscar Puente, que es indigno que siga siendo ministro después de lo que dijo, es posicionarse con ese flanco de países con los que, en teoría, España debería de estar bastante alejada.

Y le preocupó que determinados países aplaudiesen el ataque de Puente contra el presidente argentino: