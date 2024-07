Carlos Herrera detalla magistralmente la diabólica disyuntiva electoral que se le presenta a Pedro Sánchez

Comienza julio y con él se produce la vuelta a los micrófonos de Carlos Herrera.

El director de ‘Herrera en COPE‘, que ha estado dos semanas realizando tramos del Camino de Santiago, comenzó este 1 de julio de 2024 con energías renovadas.

Varios asuntos sobre la mesa: la clasificación de España para jugar los cuartos de la Eurocopa frente a Alemania después de ganar con solvencia 4-1 a Georgia, la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia y lo que sucede en nuestra política nacional, con un panorama que está pendiente especialmente de lo que suceda en Cataluña porque, tal vez, provoque una repetición electoral en esa comunidad y fuerce un adelanto de las generales.

El comunicador almeriense ya baraja la fecha del 13 de octubre de 2024 como la jornada en la que tanto los catalanes como el conjunto de los españoles tendrán que acudir una vez más a las urnas.

Y es que de no salir investido el socialista Salvador Illa antes del 26 de agosto de 2024 como presidente de la Generalitat de Cataluña, tocará ir de nuevo a repartir cartas el 13-O.

Pero no solo eso, a Pedro Sánchez, viendo que la legislatura la tiene prácticamente paralizada, le podría convenir ese anticipo de las generales y hacerlo coincidir con la repetición electoral en Cataluña.

Y ahí es donde Herrera ve que al inquilino de La Moncloa se le presenta un escenario diabólico porque tendría que decidir antes del 26 de agosto de 2024 si adelanta los comicios y los hace coincidir con los catalanes o decide jugársela a que Illa pueda ser investido presidente a última hora y ya dejar para más adelante la cuestión del adelanto electoral:

¿Hay algo nuevo después de las elecciones catalanas en el escenario? Pues que sigue atascado, que el reloj está en marcha. Bueno, si el 26 de agosto no hay presidente, habrá nuevas elecciones el 13 de octubre, y si no hay presidente, la onda sísmica afectará a la legislatura de Pedro Sánchez, que se enfrenta a un dilema, si no consigue la investidura de Salvador Illa .

Para Herrera, la cuestión que se le presenta a Sánchez es terrorífica porque tendría que hacer el anuncio del adelanto electoral con independencia de lo que pase en Cataluaña:

Eso lo puede conseguirlo si a Esquerra le da un cupo catalán, quizá un referéndum, pero lo normal es que tenga que adelantar elecciones. Y que querría hacerlas coincidir con las catalanas. Pero para lograrlo debería anunciarlo antes de ese 26 de agosto. Si no, no podrían coincidir con el 13 de octubre. Es decir, aquí incertidumbre hasta el último momento, como la Eurocopa. O sea, Sánchez tendría que decidir si convoca generales, sin saber el resultado final en Cataluña. O bien convocarlas, no ya para octubre, sino para un poquito más tarde. No sé, no sé, qué quieren que les diga.