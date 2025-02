Carlos Alsina trolea con una simple pregunta la reducción de la jornada laboral de la comunista Yolanda Díaz

Un zasca en toda regla.

Carlos Alsina entrevistó este 5 de febrero de 2025 a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez para hablar, entre otros aspectos, de la reducción de la jornada laboral.

Y es que la de Sumar venía a los estudios de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) muy ufana tras haber presentado la medida un día antes:

El director del programa de la radio de Atresmedia fue directamente a degüello:

Díaz respondió que no predicaba con lo propuesto:

El periodista quiso aclarar qué entendía por extensa:

La titular del Ministerio de Trabajo señaló que:

Alsina se lo dejó muy claro:

La de Sumar ni tuvo más remedio que asumir la pillada:

No doy ejemplo, acabo de decirlo. No doy ejemplo. Pero no sé, no soy yo quien le tiene que decir nada, pero ¿no tendría que aplicarse un poco esto de que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar? Es verdad. Yo creo que eso es absolutamente posible. De hecho, la mayoría de las empresas españolas hoy ya tienen una jornada laboral incluso más baja que las 37 horas y media. Por tanto, creo que la sociedad tiene que caminar hacia menos tiempo de trabajo y desde luego más tiempo de vida.