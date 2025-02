Carlos Herrera ironiza sobre la dimisión del hermano de Pedro Sánchez: «Todavía no sabía dónde estaba su oficina»

Es la noticia de la semana.

El hermano de Pedro Sánchez decidió renunciar a seguir en un puesto como el de la Oficina de las Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, después de reconocer no saber exactamente ni dónde estaba ni cuáles eran sus funciones.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘, ironizó este 6 de febrero de 2025 con la marcha de David Sánchez Pérez-Castejón:

Esto le voy a contar, que es la historia de un hombre que ha sido vencido por la fuerza de los hechos. Es David Sánchez, de nombre artístico David Azagra, compositor de óperas. Es hermano del presidente del gobierno, como saben. ¿A usted no le ha pasado que está buscando algo y no hay manera que ya aparezca? El mechero, las gafas. El cosido del abrigo, el cajón, levanta los cojines. No aparece. Hay una fuerza atávica que te hace persistir en la búsqueda. Porque el hombre fue creado para superar sus límites y sigues buscando. Ya por amor propio. Vuelves a levantar el cojín, vuelve el sillón entero, miras debajo de la cama. Por eso es un drama, cuando llega el momento en el que desistes. Te das por vencido y dice, bueno pues nada, pues ya aparecerán cuando no la busque.

Eso es lo que le ha pasado al hermano del presidente del Gobierno. Que lleva desde 2017 buscando dónde está su oficina de puestos de trabajo. Estaba desesperado. Contratado como director de la orquesta de Badajoz, desde julio del 2017, y el pobre hombre fue a declarar este pasado 10 de enero y todavía no sabía dónde estaba la oficina de artes escénicas.