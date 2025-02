Alsina aplaude a rabiar el homenaje a las víctimas de ETA de una de las grandes triunfadoras de los Goya

Una gala de los Goya con menos polémica.

Incluso con perlas como el mensaje lanzado durante los discursos de los premiados en la gala de los Goya como la productora de la película ‘La Infitrada‘, María Luisa Gutiérrez, que dedicó su premio a las víctimas de ETA.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) elogió el mensaje lanzado por esta ganadora durante la entrega de los famosos ‘cabezones’:

El discurso de la señora Gutiérrez se ha hecho viral, como se dice ahora, porque, al parecer, fue contracorriente. Dices: no será por defender la libertad de opinión, en eso no hay quien disienta en el mundo del cine, ¿no? Digo yo que no. Pero como también defendió el cine de Santiago Segura, que además es su socio, dijo que sin películas que hagan buenas taquillas no podría existir el otro cine, el que rezuma talento pero no enloquece al público, como dedicó su premio a las asociaciones de víctimas del terrorismo, mencionó a Gregorio Ordóñez, mencionó a Covite, y además reclamó que la memoria democrática incluya no olvidar un fenómeno tan reciente como el terrorismo, pues parece que sí, que a mucha gente le sonó como discurso poco frecuente en una gala como ésta.