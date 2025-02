Juan Lobato provoca un terremoto en el PSOE contando a Rafa Latorre lo más gordo sobre Óscar López

No puede ver, a pesar de las buenas palabras, a Óscar López.

Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, denunció en el programa ‘La Brújula‘ (Onda Cero), las tácticas utilizadas por la dirección nacional, alentadas también por el Gobierno Sánchez, para que por las buenas o por las malas dejase la secretaría general de los socialistas autonómicos.

Rafa Latorre fue directo y le preguntó las razones por las que aún quería seguir en política, en este caso como senador:

El que hasta hace unas semanas fuese portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid justificó su respuesta:

Bueno, yo tengo un compromiso. Yo creo que cuando se adquiere un compromiso hay que cumplirlo. Y además yo en este caso me presenté a las elecciones yo como número uno del partido en Madrid. Obtuvimos un resultado que ojalá hubiera sido mejor. Es verdad que fuimos el partido que más subió en las últimas elecciones autonómicas, pero ojalá hubiera sido bastante más. Y yo asumí el compromiso de representar a los madrileños. Y creo que no es un buen mensaje y por desgracia ha pasado en las últimas décadas que cuando vienen mal dadas pues poco menos que desaparecemos. Yo no quiero seguir en política, por así decirlo, para vivir de la política porque no ese es el plan. De hecho yo lo que planteo es incluso no tener mi sueldo como senador y cobrar mi sueldo normal en mi trabajo en la Agencia Tributaria. Pero creo que el mensaje de que alguien se presenta y a los seis meses al año se va no es una buena señal y es una cosa que nos han criticado mucho por ella en las últimas décadas, especialmente en Madrid.