Carlos Alsina se pitorrea del cacao mental que tienen ‘Marisú’ Montero y Yolanda Díaz con el SMI

Sigue coleando la polémica en torno al Salario Mínimo Interprofesional.

Carlos Alsina, desde su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), se partió la caja con el festival que están ofreciendo las ministras y vicepresidentas de Pedro Sánchez con este asunto, María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

De ahí que haya afilado su ironía con lo que puede ser el Consejo de Ministros de este 18 de febrero de 2025:

Y lo de la rueda de prensa posterior, una auténtica maravilla:

Y luego, a la hora de la comparecencia conjunta, en realidad sería más bien un careo, ¿no? Impagable desde el punto de vista mediático, de verdad. Un careo, ¿no? La vicepresidenta a dos diciéndole a la uno, ‘tú muy de izquierdas igual no eres, ¿eh?’ La vicepresidenta a uno diciéndole a la dos, ‘ya salió la populista’. Y la dos a la uno, ‘escucha al pueblo, mujer, que tenéis perdida la calle’. Y la uno a la dos, t’e ha comido el personaje, compañera. Y cuando estaba aquí, Pablo, eras más llevadera, tú’. Y así, pues una hora o dos de intercambio. De intercambiar impresiones ante la prensa, porque dice usted, sería insólito. Bueno, insólito. Llevan así desde hace dos semanas, pero en lugar de cara a cara, a través de los medios de comunicación. Las entrevistas, en las declaraciones, en las comparecencias. Y una dice, pues esto no es de izquierdas, pues esto no es de buena persona, pues esto no es de… Pues esto es populista, dice la otra. Y hay que hacer pedagogía. Luego se encuentra en un acto público y todo besos, todo abrazos, todo eso. Sonrisas. Tenemos dicrepancias, pero anda ahí lo que nos queremos.