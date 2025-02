Carlos Herrera avisa a los andaluces de la bomba electoral que Pedro Sánchez deja en el PSOE

¡Ojo a la jugada de Pedro Sánchez!

O, mejor dicho, que los andaluces anden con tiento al gol que el inquilino de La Moncloa pretende colar por toda la escuadra ayudándose de la mano.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 24 de febrero de 2025, advirtió al votante del PSOE en Andalucía sobre el panorama que se les avecinaba con la líder que el sanchismo les legaba para intentar recuperar el gobierno autonómico.

Y es que todo viene íntimamente relacionado con el chantaje al que Carles Puigdemont tiene sometido a Pedro Sánchez y que tiene todos los visos de que acabará siendo abonado por todos los españoles:

Herrera tuvo claro que todo esto no es más que una cortina de humo para seguir sacando tajada del Gobierno de España:

Sánchez no quiere que se debata el asunto de la moción de confianza o de la cuestión de confianza para no dejar en evidencia su debilidad parlamentaria. Y ha enviado este fin de semana a Waterloo a Rodríguez Zapatero el perejil de las salsas para templar gaitas. Parece que lo ha conseguido, porque después de Zapatero, qué sorpresa, apareció el mediador internacional, Fernando Galindo . El verificador emitió ayer un comunicado en el que pide a Junts que retire la petición de la moción o de la cuestión de confianza y los de Junts hoy deciden qué hacer al respecto, pero prepárense para el enésimo ultimátum que luego acaba en nada.

Todo es una gigantesca tomadura de pelo al personal. Sánchez chulea a Junts, le lleva chuleando desde hace un año con las transferencias de inmigración, y Junts luego no deja caer a Sánchez. Pues no hay más que hablar. Mientras tanto, a ver si sacan algún privilegio con cualquier vestigio de igualdad entre los españoles, inmigración, control de fronteras, condonación de deuda, etc.