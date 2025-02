Ángel Expósito adelanta cuál será el nuevo saqueo que Sánchez permitirá perpetrar a los independentistas

El panorama pinta de color hormiga.

Pedro Sánchez está dispuesto a vender lo que sea con tal de seguir amarrado un cuarto de hora más al Palacio de La Moncloa.

Y si hay que seguir cediendo ante los sacamantecas independentistas de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, el socialista lo hará.

En la noche del 25 de febrero de 2025, Ángel Expósito, director de ‘La Linterna‘ (COPE), no dudó a la hora de afirmar que habrá más cesiones y dádivas para el independentismo:

Nos la están metiendo doblada, la legislatura se entiende, con perdón, como si no nos estuviéramos dando cuenta, como si fuéramos tontos. Y a lo mejor tienen razón. Están cerrando los próximos dos años y pico de legislatura a base de más cesiones y nuevas humillaciones ante los golpistas catalanes, ante o bajo. Cuando no son unos cuantos miles de millones más que anuncia Oriol Junqueras, son más mossos d’escuadra por la cara. Cuando no son más presos etarras en tercer grado, es otro palacete en París para el PNV. Así sucesivamente hasta lo siguiente.