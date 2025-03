Losantos emprende una nueva (y quizás definitiva) guerra muy bruta contra Abascal y VOX: “Me das pena”

Guerra abierta entre Federico Jiménez Losantos y Santiago Abascal y Vox.

El presentador de ‘Es la mañana de Federico’ ha reflexionado sobre la política internacional a raíz del encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, así como por las alianzas de los de Bambú con el eje europeo cercano a Vladimir Putin representado por el presidente húngaro, Víctor Orban.

En este sentido, se ha mostrado muy crítico con la actuación del presidente norteamericano, al que definió como matón que se aprovecha de un pequeño al que le hace bullying. La reunión entre Ucrania y Estados Unidos terminó de la peor forma posible luego de una tensa discusión a cámara abierta entre los mandatarios.

Sobre los pactos con Putin, considera que “no se puede pactar con la mafia. O la metes en la cárcel o te mata. O te corrompe”. Por ello, ha criticado que diversos partidos europeos se hayan visto seducidos por el poder y el dinero ruso.

Ha considerado que Trump ha traicionado a todos sus aliados históricos, asó como a los miles de militares muertos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de las Coreas, las de Medio oriente y otros conflictos iniciados por el país norteamericano.

En cuanto a Vox ha criticado que aplauda todo lo que haga y diga Trump, así como su giro a favor de Putin, así como que hayan aceptado dinero enviado por el presidente ruso.

Luego, pasó directamente al ataque contra el líder del partido de Bambú:

“El problema, Santi, es que cuando se cogen 9 millones de ‘orban’, ese dinero se paga. Cuando tu cobras dinero de la mafia soviética te pasan la factura. Y te has cargado Vox, aunque solo algunos empiezan a darse cuenta ahora. ¿Quiénes quedan de Vox? No queda nadie. Y los pocos decentes que queden no se atreven a levantar la voz. Qué pueden hacer si se ha blindado. Esta sociedad de apoyo mutuo Abascal-Ariza, con la señora de Abascal a sueldo del hijo de Ariza, que es una cosa repugnante, la Fundación Disenso que es donde canalizan el dinero que reciben resulta que tiene de patrón vitalicio a Abascal (…) Os habéis convertido en algo peor que Podemos, me das pena, me da asco haberte votado”.