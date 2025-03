Herrera sentencia a Sánchez por su última cesión a Puigdemont: «Todo para que Begoña tenga su cátedra y Ábalos, señoritas»

Es el asunto que ahora mismo polariza la actualidad en España.

La cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña para cumplir con uno de los tantos chantajes exigidos por Carles Puigdmont.

Carlos Herrera, desde su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 5 de marzo de 2025, no dudó de que este pago tiene un precio, pero no precisamente el de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado:

Todas las cesiones de Sánchez a Puigdemont, modificar el Código Penal, la quita de la deuda, la cesión de la inmigración, el pacto fiscal, los 25.000 Mossos d’Esquadra, todo eso son instrumentos que el independentismo va acumulando para que la próxima intentona sea un éxito, no el fracaso del 2017. ¿Y todo eso para qué? Para que Begoña tenga una cátedra, el hermano de Sánchez un trabajo, Ábalos tenga señoritas de confianza y de compañía que han disfrutado una vida de scorts de lujo gracias a nuestros impuestos. Y para que Sánchez siga en el sitio y seguirá pagando. ¿Qué será lo próximo? Atiendan a lo que estén diciendo ahora ‘no, no, no, no, no’ y eso será lo próximo.