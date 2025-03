Rafa Latorre siembra el pánico en Moncloa con la deserción que arruinará los planes de Pedro Sánchez

La cuestión comienza a adoptar un preocupante color hormiga para el Gobierno Sánchez.

El acuerdo con Carles Puigdemont para que Cataluña tenga cedido el control de las competencias en materia de inmigración está pendiente de un hilo y no solo de la falta de argumentos para podérselo colar a la ciudadanía.

Rafa Latorre, en su monólogo en ‘La Brújula‘ (Onda Cero), lo explicó con claridad, entrando en primer lugar en la cuestión de cómo nadie, ni los más palanganeros del sanchismo, estaban siendo capaces de vender el pacto con el prófugo de la Justicia española como algo bueno para la democracia:

Dicen los esforzados apologetas del oficialismo que al gobierno le falta pedagogía. Esto es lo que siempre dicen cuando son incapaces de explicar algo. Falta pedagogía. A ver si resulta que no hay pedagogía que haga digerir un acuerdo infumable. Porque eso es lo que está ocurriendo con el pacto entre el PSOE y el Junts para la cesión de las políticas de inmigración. El daño no se lo están haciendo las críticas de la oposición, sino el entusiasmo con el Carles Puigdemont está celebrando el haberle hecho deglutir al PSOE toda su visión nativista y retrógrada de la inmigración, que considera que el catalán es único certificado de pureza y que clasifica a los catalanes por su lugar de nacimiento, porque considera que los llegados de fuera, ya sea de Nairobi o de Badajoz , son un elemento disolvente de la identidad catalana.

Para el periodista de la emisora de Atresmedia, el problema que trasciende es la necesidad que tiene el PSOE de aferrarse al poder al precio que sea:

Así que no es que hayan transaccionado con la seguridad de estructuras críticas del Estado como las fronteras o los aeropuertos, no porque lo haya negociado con un partido que estuvo en tratos con agentes del Kremlin o con un prófugo de la Justicia. Todo esto, siendo grave, no tiene el potencial dañino que tiene el hecho de que el PSOE se ha demostrado en sus principios que solo prevalece intocable la voluntad de poder.