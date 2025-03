Carlos Herrera carga contra el nuevo desprecio de Sánchez a Feijóo: «No puede tratarle igual que a Bildu o Podemos»

Arranca este lunes 10 de marzo de 2025 con una cita en el horizonte.

El 13 de marzo tendrá lugar en el Palacio de La Moncloa una reunión de Pedro Sánchez con los diferentes partidos, salvo VOX, para tratar el asunto del incremento del gasto militar que tendrá que realizar España.

Visto lo visto, la única formación que estaría a favor de dar el visto bueno es el PP.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, que tiene alergia ancestral a cualquier acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, intentará por todos los medios evitar la foto que le deje retratado ante sus socios.

De ahí que, pese a ser el único que le dé el plácet a ese incremento en la partida destinada al gasto militar, Sánchez pretende prestarle a los populares el mismo tiempo que a las formaciones que van con el ‘no’ bajo el brazo.

Así lo denunció Carlos Herrera desde los micrófonos de la Cadena COPE:

Las fatigas de la actualidad informativa siguen pasando exactamente por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso. Aquí estamos en el 1,28%, queríamos llegar al 2% del PIB en el 2009. Pero es que Ursula von der Leyen dice que hay que llegar al 3. La presidenta de la Comisión ha dicho que el secretario general de la OTAN tiene razón que aquí lo de invertir un 2% en defensa no da ni para pipas, que hay que empezar al menos a hablar de un 3% de PIB en cada país.

Consideró que Sánchez tiene lo que tiene por pactar con las formaciones indebidas:

Pero es que, Sánchez, como es un esperpento del presidente, que perdió las elecciones, se aferró a La Moncloa pactando con toda la purría que ha pactado. Ahora se encuentra en una encrucijada, que toda esta gente no le aprueba el aumentar el gasto de defensa, además no tiene presupuestos y socios parlamentarios que son adolescentes, antibelicistas y pues claro, pues que es donde se enmarca el próximo paso de Sánchez.

Para Herrera, lo más grave de todo es querer sustanciar este asunto en 20 minutos y que sea el mismo tiempo para el partido de la oposición como para formaciones como Bildu o Podemos:

Tiene que hablar con el Partido Popular, le guste, no le guste, deja fuera a VOX, que es la tercera fuerza política de nuestro país, simplemente porque le viene bien para su relato político. Pero oiga, amenaza con ventilarse al principal partido de España, el que ganó las elecciones, el único que le puede apoyar, llegando a un acuerdo en 20 minutos, qué es lo que ha denunciado Feijóo.

O sea, tú no puedes despachar algo tan serio como la seguridad nacional de España, la seguridad de nosotros, de usted y yo, de los españoles, y el enorme gasto que hay que acometer en una charlita de 20 minutos. Y por supuesto no le puedes dar el mismo trato que a Bildu o a Podemos. A día de hoy no está claro ni el formato ni los contactos del próximo jueves en Moncloa, les llamará uno a uno, supongo, pero ya anda por ahí haciendo eso que llaman pedagogía entre la izquierda y la antibelicista.