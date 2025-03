Alsina trolea al ministro de Agricultura con una cuestión que se le atraganta a todo el Gobierno Sánchez

Explicaciones escasamente convincentes.

Por no decir que directamente fueron directas al piso ante una argumentación paupérrima.

Tenía Carlos Alsina en los estudios de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) al ministro de Agricultura, a Luis Planas, al que le planteó una cuestión que se le viene atragantando al Gobierno Sánchez, la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y su aprobación.

El político del PSOE sudó tinta china para salir del atolladero cada vez que el periodista de la emisora de Atresmedia le recordó que la presentación del proyecto presupuestario era un mandato constitucional.

Carlos Alsina: «Solo depende del gobierno que haya proyecto, luego ya se verá si sale adelante o no sale adelante».

Luis Planas: «Sí, pero yo creo que es importante que tengamos, digamos, un margen de seguridad. Yo creo que no se trata de presentar un proyecto por presentarlo, sino de tener la garantía de que las cosas pueden ir adelante. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de Francia, ¿no? Por eso cayó Barnier, ¿no? Es decir, Barnier presentó un presupuesto…»

Carlos Alsina: «La Constitución dice que hay que presentar el proyecto, luego ya se verá si sale o no sale, pero que hay que presentarlo es un mandato constitucional que se está incumpliendo por segundo año consecutivo».

Luis Planas: «No somos los primeros, ni probablemente los últimos en incumplirlo, y esa es una realidad que hay que vivir con ella. Yo creo que de nada sirve presentar unos presupuestos si estos no son aprobados. Carlos, yo creo que lo peor es topar con el muro. Yo creo que en estos momentos, con una economía que el último año creció al 3,2%, pues me parece que no podemos decir que le falten presupuestos».

Carlos Alsina: «Sí, yo acepto el argumento, pero al final es como decir, hay un artículo de la Constitución que dice algo, pero como nos viene mal, pues tampoco pasa nada por incumplirlo».

Luis Planas: «No, tampoco es así. Somos muy constitucionalistas. No, no, no. Quiero insistir, perdón. Comprendo que hay una prescripción constitucional, comprendo que hay una situación de realidad, y como en otras ocasiones, yo creo que la realidad se impone, y esa realidad es que necesitamos una mayoría para aprobarlo. De poco sirve presentar los presupuestos si no se dispone de los votos para aprobarlos».

Carlos Alsina: «No es por enredarnos en este asunto, pero es que en ningún momento la Constitución dice que el proyecto se presenta solo si hay seguridad de que se aprueba. Porque el debate parlamentario consiste en eso, en que uno presenta un proyecto para que sea debatido, enmendado, negociado, y luego ya se vota. Si no, pues estamos como haciendo las cosas al revés. Que es, yo solo presento proyectos y tengo asegurado que la votación la gano. O sea, ese no era hasta ahora el procedimiento…»

Luis Planas: «Bueno, la Constitución habla de presentará, el gobierno presentará efectivamente».

Carlos Alsina: «Sí, tres meses antes de que caduquen los presupuestos en vigor. Llevamos desde el año 22 sin aprobar unos nuevos».