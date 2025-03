Carlos Herrera carga contra Pedro Sánchez por ‘okupar’ un acto en territorio hostil

Es de traca.

Pero a Pedro Sánchez le pierde el ansia de estar en todo momento en las fotos de la prensa y medios digitales y, por supuesto, en las imágenes de televisión.

Y da igual que sea en un acto en territorio hostial como lo es actualmente Andalucía, donde el PP gobierna tanto en la Junta como en la mayoría de las 8 capitales provinciales.

El 17 de marzo de 2025 se celebraba un acto en Sevilla para la entrega de las llaves de unas viviendas de alquiler y allá que se fue el presidente del Gobierno a hacerse la foto de rigor.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘, tildó el hecho de «meme», dado que el inquilino de La Moncloa sabe que el Ejecutivo andaluz es de los que no ha aplicado la ley de vivienda impulsada por el sanchismo:

Y miren si tienen poca vergüenza Sánchez, Montero, que no pintaban nada en eso, que son los primeros que vienen a repartir esas llaves que tenía que repartir, lógicamente, el alcalde de Sevilla, que es el que ha hecho más. Los anteriores alcaldes de Sevilla . Pero no hicieron ni una sola vivienda pública, ni una. Pero ni una es, ni una. Ni Antonio Muñoz , ni Juan Espadas . Se han hecho ahora con José Luis Sanz . Y se están haciendo más, unas cuantas miles más.

Criticó el hecho de que acudiese el PSOE en tropel a apropiarse de una foto ajena:

Y puso el corte del presidente del Ejecutivo sanchista:

Una buena ley. Con una filosofía intachable. Y es que la vivienda sea un derecho, no un lujo. Pero una buena ley no vive solo de su filosofía. Vive de los resultados que ofrece. De los resultados que arroja. Y la ley de vivienda los está dando allí donde se está aplicando. La ley de vivienda, por tanto, funciona.

Remachó asegurando que Sánchez miente por doquier:

Es mentira. Eres un embusteroso. Es mentira. La ley de vivienda no funciona. Donde se aplica, solo ha servido para retraer la oferta de pisos ofertados. Y tiene el tío el cuajo de decirlo en Sevilla, que pertenece a Andalucía donde no se aplica la ley de vivienda tal cual como exige el Gobierno central. Es que esas viviendas no las has hecho tú. No has puesto nada para hacer esas viviendas. Esas viviendas las ha hecho el Ayuntamiento y la Consejería.