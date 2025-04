Alsina desenmascara la estrategia de Sumar y los pactos de Sánchez con Puigdemont

En su monólogo de este lunes 31 de marzo de 2025 Carlos Alsina da en el clavo con su análisis de la situación política actual con su estilo crítico y directo. Desde la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores extranjeros no acompañados, hasta la crisis interna de Sumar y la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez con Juntos por Cataluña, el periodista desmenuza los temas más polémicos del momento. ¿Está Sumar intentando resurgir de sus cenizas? ¿Ha entregado Sánchez el control parlamentario a Juntos? Descubre las claves de su análisis.

El panorama político español se encuentra en un momento de gran agitación. Por un lado, Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, intenta recuperar su relevancia en medio de una crisis interna. Por otro, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a complejas negociaciones con Junts sobre temas tan delicados como la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores extranjeros no acompañados. Este escenario plantea serios desafíos para la estabilidad del Ejecutivo y el futuro de la coalición de izquierdas.

La formación política Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, atraviesa un momento crítico. Tras unos resultados electorales por debajo de las expectativas y meses de tensiones internas, la coalición busca reinventarse para mantener su relevancia en el panorama político español.

Apunta el comunicador de la emisora de Atresmedia que:

Tras el fiasco de las elecciones gallegas, el mal resultado en las elecciones vascas y las encuestas que les están dejando en las raspas, opta por ensayar un liderazgo a dúo entre dos personas conocidas por sus bases (y apenas por nadie más) que compartirán el cargo de coordinadores: Lara Hernández y Carlos Martín, moral no le falta ni a ella ni a él. El trabajo de oficina —perdón, orgánico— recae en ellos. El liderazgo, no se sabe. Porque Yolanda Díaz ya dicho que a ella lo de la organización no le va pero lo de ser la voz de Sumar en el gobierno, sí. Algo así como vicepresidenta dos y presidenta de los cinco ministerios de Sumar. Y sin haber decidido aún si, caso de que haya elecciones generales un día de estos, concurrirá de nuevo como candidata tándem.