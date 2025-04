Carlos Herrera sospecha cómo acabará la nueva campaña propagandística de Sánchez para combatir los aranceles de Trump

Carlos Herrera desenmasacara, una vez más, a Pedro Sánchez.

El director de ‘Herrera en COPE‘ no perdió la ocasión de comentar este 4 de abril de 2025 la nueva performance del inquilino de La Moncloa aprovechando los nuevos aranceles de Donald Trump.

Para el comunicador almeriense, todo tiene pinta de ser otro trampantojo:

Quedémonos en España . Porque Pedro Sánchez, que también es un lince, ha visto en esta conmoción mundial una oportunidad para hacer lo que mejor sabe hacer, que es la propaganda. Ayer se montó un numerito al estilo ‘ Aló presidente ‘. ¿Se acuerda? Aquellos que nos endilgaban durante la pandemia. Bueno, con el Loro Parque , de sus ministros como público entregado, spot publicitario añadido, dice 14.000 millones en ayuda, pero no pasa de lo de siempre. Avales y créditos ICO , reasignación de fondos europeos que no se gastaron. Se va a mover el dinero de una partida a otra. Lo de siempre. O bien, que se anuncien ayudas a los sectores afectados, pues, plas, plas, plas. Lo que pasa es que son escasas y, sobre todo, burocráticas.

Explicó lo que está sucediendo en Valencia:

Subrayó Herrera que encima Sánchez se permitió la frivolidad de decir que sus principios no están en venta:

Bueno, y además ayer se permitió el lujo de decir aquello de mis principios no están en venta. Bueno, nuestros principios no están en venta. Pero vamos a ver, ¿qué principios has tenido tú? Y si los tienes, los vendes. Se oía una carcajada que llegaba desde las sedes de Junts y de Esquerra que era ostentoria, como decía aquel. Como estamos en, miren, en sobresaltos internacionales, como este, Sánchez se permite crear esa sensación de excepcionalidad donde él se sabe mover muy bien. Entonces se deja de hablar de la realidad cotidiana y él se puede presentar como un salvador. Y no como lo que es en realidad, que es un gobernante precario, sin apoyos, sin Presupuestos.

¿Por qué no se va Sánchez? Porque le encanta hacer paripés como el de ayer. Fingir que es un estadista cuando en realidad es un político mediocre y divisivo. No puede erigirse el líder del país en una crisis quien basa su única legitimidad en el muro, en la división de los españoles. Ha elegido eso. Nadie se cree sus promesas de diálogo ni sus gestos de cara a la galería y no engaña a nadie.