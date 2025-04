Ángel Expósito lanza la pregunta que se hace toda España al conocer que Begoña Gómez está pringada en el rescate de Air Europa

La pregunta está en el aire.

Y Ángel Expósito, en ‘La Linterna‘ (COPE), verbalizó lo que todos los españoles están pensando.

A estas alturas, sin que nadie pueda rebatir el hecho de que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, está implicada en el rescate de Air Europa, el periodista consideró que este asunto tiene que tener unas consecuencias claras.

Recordó que justo hace un año el presidente lanzó su famosa carta para irse a reflexionar cinco días:

Expósito subrayó que la conversación pillada por la UCO no es moco de pavo:

Planteó como escenario más que tangible el hecho de que Pedro Sánchez dimitiese ante el aluvión de noticias sobre su esposa:

La pregunta es: en un país normal, democrático y occidental, por muy enamorado que esté el presidente del Gobierno, ¿solamente la sospecha no debería acarrear la dimisión automática por incluir a la mujer en un caso de rescate de una gran empresa? Curioso, ¿eh? Ya no hablamos de la Complu, ya no hablamos del chiringuito, de la cátedra o del software. Hidalgo, CEO de Globalia, llama a la mujer del presidente del Gobierno preocupado porque no avanza el rescate de Air Europa.