Un alcalde del PSOE la lía con un refrán picante y hasta en la SER se escandalizan: «En Noblejas hay más p*tas que tejas»

La ha liado a base de bien.

Agustín Jiménez, alcalde del pueblo de Noblejas, en la provincia de Toledo, fue sorprendido el fin de semana del 12-13 de abril de 2025 por el actor Manuel Burque, colaborador de la Cadena SER, para que respondiese algunas preguntas atípicas.

El cómico de ‘A vivir que son dos días‘ le cuestionó sobre si sabía algún refrán y el primer edil, socialista para más señas, soltó a bocajarro esto:

El propio Burque se sobresaltó ante el dicho tan subido de tono soltado por el alcalde:

Sin embargo, el propio Agustín Jiménez, orgulloso de su refrán, defendió que era un dicho tradicional y que estaba perfectamente aceptado en Noblejas:

No, si yo soy el alcalde de Noblejas, y no me importa. Es un refrán del siglo XVII.