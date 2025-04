Carlos Herrera, sin piedad contra Yolanda Díaz y Marisú Montero por su selfie en el funeral del Papa: «¡Vaya dos chonis petardas!»

Es la imagen del fin de semana.

Y no se está hablando de ella para bien, sino más bien todo lo contrario.

Durante el funeral por el papa Francisco el 26 de abril de 2025 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz no se les ocurrió mejor idea que hacerse un selfie como si estuviesen asistiendo a un concierto de Justin Bieber.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ fue muy crítico con esa estampa protagonizada por la del PSOE y la de Sumar.

Pero tampoco ahorró críticas a la decisión de un Pedro Sánchez que, con la agenda totalmente limpia, decidió no acudir a las exequias fúnebres por el Papa de Roma:

Sánchez ser, ser no es presidente; está de presidente. Podía haber estado en la pomada de Roma, podría haberse cruzado con Donald Trump, con principales dirigentes europeos, pero no quiso salir en la foto, o no coincidir con Trump, desde luego no quería quedar por detrás del Rey en protocolo.