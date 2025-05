Carlos Herrera se moja en la polémica de Eurovisión con una pregunta que electrocuta al Gobierno Sánchez

Es el tema que tiene a España hablando sola.

El esperpento perpetrado por RTVE segundos antes de arrancar una nueva edición del Festival de Eurovisión con un mensaje en favor de Palestina sigue dando lugar a muchas reflexiones.

Una de ellas la protagonizó este 19 de mayo de 2025 el periodista Carlos Herrera.

Desde los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘ lanzó una pregunta con la que electrocutó al Ejecutivo sanchista.

El comunicador almeriense se mostró sorprendido de que hubiese más preocupación por saber qué había pasado con el televoto que con un hecho tan sumamente grave como que España estuviese sumida varias horas en un apagón generalizado el 28 de abril de 2025:

Hoy nos hacemos una pregunta que me parece muy, muy pertinente, nos la hemos hecho en la redacción esta noche: ¿qué cree usted que conoceremos antes? ¿El informe sobre las causas del apagón que ahí sigue, que ha costado cinco vidas, ha costado mil millones en pérdidas, o conoceremos la auditoría sobre el voto, el televoto, el voto del público de Eurovisión? Porque yo creo que Sánchez está más interesado en lo segundo que en lo primero, y eso que lo primero es bastante más importante que lo que es un programa de entretenimiento, una diversión. La verdad es que Eurovisión está contaminada por el sectarismo ideológico, luego por los equilibrios de paisanaje, por los votos regionales. Luego ustedes quieran, pero el sectarismo, donde se pueda colocar el sectarismo ideológico, ahí es feliz el gobierno.

Destacó el famoso rótulo puesto por TVE que, encima, estaba mal enfocado:

Hemos asistido al hecho, en solitario, de que la televisión pública española se meta a hacer valoraciones políticas sobre la participación de un país determinado en un concurso musical, donde además la organización había pedido explícitamente neutralidad política. Ese país es Israel . Televisión Española llegó incluso a colocar un cartelón como si fueran los dos rombos, más redactado además, en el que hay gente ahí escribiendo: «Frente a los derechos humanos, la paz». Es como decir «frente a los derechos humanos»… Será «frente a la violación de los derechos humanos», pero no sabe ni escribir. ¿Quién es el que ha escrito eso? El sanchismo se la tiene jurada a Israel.

Herrera detalló que el público español no hizo, precisamente, caso del veto que RTVE había solicitado:

Puede que la España sanchista haya perdido el sentido de la realidad, pero en el resto del mundo sigue quedando claro que pedir el boicot a una superviviente de semejante matanza no queda muy bonito. Y aquí llega el chasco cuando se conoció el resultado del voto telemático del jurado. No es de los que estaban allí, serán señores que saben mucho de música, ya no lo dudo, y votaron lo que consideraron oportuno, muy bien. Pero claro, esos habían ido por un lado y el voto popular en España había ido por otro muy diferente.

Vaya, 12 puntos para Israel, el sanchismo televisivo abogando por el boicot al cantante israelí y el pueblo llano dando su máximo apoyo a Israel. Vaya chasco, vaya pedazo de chasco. Como son unos soberbios que no pueden soportar que les contradigan, pues sí, Radio Televisión Española va a formalizar la petición de una auditoría del televoto. Ahora ya no nos gusta tanto el voto popular. No, es que había demasiada gente que votaba más para darle al Gobierno las narices, o el propio gobierno israelí ha promovido votos a favor de la cantante israelí. Claro, es que a ver si Israel mueve sus hilos para tener apoyo en el voto popular.