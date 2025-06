Carlos Alsina se descojona de Óscar López por el bulo de la ‘bomba lapa’: “El ministro del rigor”

Durísimo.

Carlos Alsina ha dejado a la altura del betún al ministro de Transformación Digital, Óscar López, por recrearse en el bulo de la ‘bomba lapa’ en lugar de disculparse con el exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla.

El presentador de Más de Uno ha bromeado con el hecho de hoy se lleva a cabo la PAU, antes EBAU. Estima que en la prueba de comentario de texto debería tratarse las declaraciones del ‘ministro para la agitación madrileña’ en las que se mostraba indignado por el bulo publicado por el diario afín al sanchismo, El plural.

También afeó al jefe de los socialistas en Madrid por no rectificar al día siguiente. Al contrario, se reafirmó en la mentira y la falsedad.

“Tuvo la oportunidad el ministro de disculparse por tanto falseamiento, pero eligió reincidir en la falsedad al aseverar que ‘no verán un corte mío con ninguna falsedad, no existe’. Verlo, no sé, pero escucharlo lo acabamos de hacer. En los mensajes del capitán Bonilla que tanto han interesado al señor ministro no existe una sola frase en la que el capitán fantasee con asesinar al presidente. De hecho, al presidente solo se alude cuando propone desterrarle a China, que no es país que desagrade a Sánchez, como se ha visto”.