Losantos atiza al ‘geisho’ Sánchez por su penosa puesta en escena: “He visto travestis mejor maquillados”

Durísimo.

Federico Jiménez Losantos ha dedicado un análisis a la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pronunciarse sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a Santos Cerdán -y varias persona más- como integrantes de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El ‘informe Cerdán’ finalmente vio la luz ayer luego de que desde Moncloa y sus terminales mediáticas negaran su existencia y catalogaran de bulo las informaciones. Sin embargo, pocas personas podrían imaginarse lo demoledor que sería.

Tanto, que el propio Sánchez ha tenido que dar la cara luego de varias semanas de silencio y generó la dimisión del secretario de Organización del PSOE. Losantos ha atizado fuertemente al jefe del Ejecutivo por el penoso espectáculo que ofreció al pedir perdón pero no asumir ninguna responsabilidad.

Un aspecto que no pasó desapercibido para el presentador de ‘Es la mañana’ fue la imagen que ofreció el líder del PSOE al parecer con un maquillaje:

Estima que la estética estuvo “a la altura de la ética” ante el vodevil presentado por Sánchez:

“Un espectáculo muy a juego con la situación. Ver a este farsante, a este delincuente confeso pero no convicto o convicto pero no confeso, negando la evidencia y con esa cara que tenía de pintarrajeada, de folclórica en decadencia”.

“He visto travestis mejor maquillados”, sentencia Losantos.

El periodista estima que Sánchez quiso dar pena pero incide en que no hay forma de sacarle una frase que no sea mentira, una farsa o parte de un guion.

En este sentido considera que el discurso del presidente fue “desvergonzadamente obsceno” al limitarse a pedir perdón, al tiempo que intentaba desmarcar el asunto de su Gobierno y anunciar solo una auditoría externa.

“Hace falta tener la cara de cemento armado, de hormigón, de mármol -aunque no sea de Carrara- para mentir como el bellaco que es. No sé si fueron cinco o siete veces que fingió perdón. No, te perdonaremos cuando cumplas tu pena. Primero, renuncia al cargo por ladrón, por presidir una cofradía de ladrones, que empezaste robando las primarias. ¡Qué espectáculo el de ayer!”.