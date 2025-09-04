Manolo Lama carga contra la ministra comunista Sira Rego por jalear la violencia propalestina contra la Vuelta Ciclista a España

Pudo haber ocurrido una desgracia descomunal.

La ciudad de Bilbao, con todo preparado para recibir a la Vuelta Ciclista a España, vio como el espectáculo derivó en un acto de boicot contra el evento deportivo.

Todo a cuenta de la participación del equipo israelí Premier Tech que motivó que centenares de manifestantes propalestinos impidiesen la llegada a línea de meta de los corredores.

Lejos de condenar los hechos, la ministra de Infancia, la comunista Sira Rego, aplaudió la acción violenta:

Ha sido una lección de humanidad y una muestra del compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten en peligro porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya.

La salida de pata de banco de la titular ministerial de Sumar fue criticada duramente por Manolo Lama en ‘El Partidazo de COPE’:

Yo ahora hago una pregunta. ¿La ministra hubiera escrito este mismo tuit o este mismo comunicado si hubiéramos tenido una desgracia? La ministra posiblemente no ha montado en una bicicleta en su vida. La ministra no sabe, no el riesgo que llevan los ciclistas, sino el riesgo que hubiera tenido cualquier espectador o cualquier chaval de los que ha ido a poner las vallas. Es que estamos hablando, que parece que nos da miedo decirlo, de que podía haber habido muertos. Sí, sí. ¡Muertos!

Y lanzó una pregunta elemental:

Pero la ministra no escribe eso, ¿no? Y ahora yo hago una pregunta. Si mañana viene la orquesta filarmónica de Londres y vienen cuatro músicos judíos, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que entren también e interrumpan el concierto? ¿Sacamos a los músicos? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué culpa tendrá el músico o el ciclista de lo que haga Netanyahu? ¿Qué culpa tendrá? Hay que dejar una cosa muy clara, para que la gente no se equivoque. Están en su derecho de manifestarse. Y además yo creo que con el respaldo de la mayoría de nuestro país, o de la inmensa mayoría. Como bien ha dicho Joseba, tú puedes paralizar una salida 10 minutos. Perfecto. Lo que tú no puedes poner en riesgo es la vida de unos deportistas, de unas personas, por tu protesta.

Por su parte, Juanma Castaño, director de ‘El Partidazo de COPE’, también quiso dejar una opinión al respecto:

¿Qué va a ser de esta Vuelta a Ciclista España? Porque no podemos estar así todos los días. ¿Se va a repetir lo de hoy? ¿Va a volver a ocurrir? Y si ocurre, ¿qué va a ocurrir con la Vuelta a Ciclista España? Y luego el equipo Israel, que sigue en carrera, aunque ya hay gente, incluso dentro de la propia Vuelta a España, que empieza a deslizar, que lo mejor para todos es que se fueran. Y eso no deja de ser una victoria para los que están extorsionando, de alguna forma, esta Vuelta a Cilista España. La gente que no estamos de acuerdo con este tipo de protestas, no quiere decir que no condenemos y lamentemos todo lo que está ocurriendo en Gaza.

Recordó que algunos de los que ahora se ponen el chip pacifista, en tiempos no muy lejanos, sin embargo, jalearon los asesinatos de policías y políticos: