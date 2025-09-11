Yolanda Díaz se contorsiona ante Carlos Alsina para justificar el último desplante de Pedro Sánchez a su ley estrella

Tiene unas tragaderas de campeonato.

Yolanda Díaz, la indignada ‘fashion’ con Pedro Sánchez y el PSOE, siempre acaba por encontrar un motivo con el que justificar su paso atrás y, por tanto, abortar su amenaza de romper con su socio y dejarle sin apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados.

El último ejemplo, el debate sobre la reducción de la jornada laboral.

Mientras la líder de Sumar se peleó con denuedo en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo para poder sacar una medida que estaba abocada a ser rechazada, el presidente del Gobierno optó por irse a los Cines Callao y ver el estreno de la película de Alejandro Amenábar, ‘Cautivos‘.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, entrevistada por Carlos Alsina en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) este 12 de septiembre de 2025, tuvo que hacer un auténtico ejercicio de ‘tragasables’ para no poner de vuelta y media a Pedro Sánchez por la ausencia de este.

El periodista de la radio de Atresmedia, muy hábilmente, deslizó así la cuestión:

Mientras usted ayer se defendía en el Congreso de las derechas y peleaba la reducción de la jornada, el presidente Sánchez se iba con su mujer al cine. ¿Qué le pareció?

Yolanda Díaz respondió así:

Me parece que cada uno tiene que hacer institucionalmente lo que debe de hacer. No estaba previsto que el presidente del gobierno estuviera en este debate y yo hice lo que tenía que hacer. Que, por cierto, permítame que le diga que me parece que fue uno de los debates durante casi cuatro horas más interesantes que hemos tenido en muchos meses en nuestro país. Que por fin hablamos de jornadas, salarios, productividad, la vida de la gente, horas extras. Y a mí me parece que esto, desde las diferencias ideológicas, es de lo que tiene que hablar nuestro país.

Pero Alsina quiso meter el dedo en la llaga:

¿Y no lamenta que el presidente se perdiera un debate tan importante como este?

La vicepresidenta segunda se limitó a un lacónico: