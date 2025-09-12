  • ESP
Carlos Alsina ‘recurre’ a Tezanos (CIS) para hacer caer a Pedro Sánchez en su propia trampa

"El amo va como una moto. Dale dos Leires y un Cerdán más, y se nos pone en el 35%, otra exnovia de Ábalos, y el 36%. Solo falta que la UCO le incrimine a algún ministro, ¡y mayoría absoluta!"

El cazador, cazado.

Pedro Sánchez y el PSOE llevan meses parapetándose en un argumento clave, el de no convocar elecciones hasta 2027 porque, de hacerlo ahora, el centro-derecha acabaría entrando por la puerta principal de La Moncloa.

Sin embargo, el último sondeo del CIS, el organismo presidido por José Félix Tezanos, otorga nada más y nada menos que nueve puntos de ventaja a los socialistas sobre el PP.

Ese dato le sirvió en la mañana del 12 de septiembre de 2025 a Carlos Alsina, en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), para hacer chanzas de ese estudio demoscópico pagado con el dinero de todos los españoles:

Sostiene Tezanos que el PSOE se ha disparado en intención de voto estas últimas semanas. Con su ex secretario de organización aún en la cárcel, con el presidente esquivando a la prensa y sufriendo mala cara, con el gobierno palmando votaciones en el Congreso, los votantes se apiadan y vuelven en multitud a arropar como nunca al presidente.

Siguió con el cachondeo a más no poder:

Casi un 33% de intención de voto. Dos puntos más que en 2023. El amo va como una moto. Dale dos Leires y un Cerdán más, y se nos pone en el 35%, otra exnovia de Ábalos, y el 36%. Solo falta que la UCO le incrimine a algún ministro, ¡y mayoría absoluta! El PSOE se sale, pero es que entre Sumar y Podemos, peleados y todo, suman más de un 12%, como hace dos años, y Esquerra, que no llegó al 2%, ahora lo supera. Junts, no. Este Junts que ahora es de derechas, le regatea a Sánchez, su aliento cae por debajo del 1%, bien empleado está, por hacer sufrir al presidente, insensible Puigdemont, a su inquietante adelgazamiento de Pedro Sánchez. El chute de autoestima socialista es innegable.

Y dicho todo lo anterior, Alsina lanzó un torpedo en toda la línea de flotación de Pedro Sánchez:

El único problema que genera es que le desbarata a Sánchez el único argumento que maneja para no convocar elecciones, aun no siendo capaz, por tercer año consecutivo, de sacar adelante unos Presupuestos: el argumento es que hay que amarrar porque si convoca, las derechas gobiernan. Pues dice su Tezanos que no, presidente, que si convoca amplía usted su inexistente mayoría.

