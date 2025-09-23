  • ESP
    España América
Periodismo Radio

EL EXVICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO SÁNCHEZ SE DESPACHÓ EN LOS MICRÓFONOS DE RNE

Pelea de ratas entre Pablo Iglesias y el partido de Carles Puigdemont por la inmigración: «¡Váyanse un poquito a la mierda!»

"Algunos ahora que les bailan el agua no se acercaban a una prisión a ver a los presos políticos"

Archivado en: Periodismo | Radio

Más información

Sánchez, Puigdemont y Zapatero

El socialista Sánchez suplica al golpista Puigdemont que reciba otra vez al chavista Zapatero

A estacazos por la inmigración.

A Podemos no le gusta un ápice que Cataluña se arrogue competencias en inmigración.

Tanto es así que los morados aseguran que votarán en contra de la proposición de ley de PSOE y Juntos por Cataluña para la delegación de ese apartado competencial ya que entienden que se trata de un texto con tintes racistas.

La oposición de los morados puede ser clave para tumbar esta iniciativa, dado que se trata de una ley orgánica y el Gobierno de Pedro Sánchez tiembla ante otra posible derrota si vuelven a fallarle sus socios en el Congreso de los Diputados.

De hecho, el exconsejero de la Generalitat y eurodiputado electo de Juntos por Cataluña, Toni Comín, mano derecha de Carles Puigdemont, acusó hace unos días a Podemos de ejercer una “xenofobia anticatalana” en el debate sobre la inmigración:

Creer que la Generalitat gestionará la inmigración peor que el Gobierno y que los Mossos representan un peligro más grande para los inmigrantes que la Guardia Civil es una forma implícita de xenofobia: xenofobia anticatalana.

La respuesta de Pablo Iglesias, cofundador de Podemos, se produjo en ‘Las Mañanas de RNE‘ y no fue, precisamente, demasiado académica:

Los que ahora están compitiendo con los fascistas de Alianza Catalana y con propuestas abiertamente racistas, nos digan ahora que no ser pujolista es ser catalanófobo y cuando además en su partido hay posiciones prosionistas contrarias a los derechos humanos, pues con todo el cariño y respeto váyanse un poquito a la mierda.

El político populista recordó que él fue a la cárcel a visitar a políticos encarcelados como Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras:

Algunos ahora que les bailan el agua no se acercaban a una prisión a ver a los presos políticos. Nosotros les llamábamos presos políticos cuando otros que ahora sí les bailan el agua decían que eran políticos presos

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]