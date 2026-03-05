  • ESP
    España América
Periodismo Radio

SURREALISMO SUPREMO EN 'HORA 25'

¡Qué esperpento! Albares niega que España coopere militarmente con Trump y hasta la Cadena SER le deja por bulero

David Alandete: "Acabo de preguntar a la portavoz internacional de la Casa Blanca sobre las palabras con respecto a España y aquí aseguran que sí se va a cooperar"

Archivado en: Aimar Bretos | Cadena SER | Donald Trump | Gobierno de España | José Manuel Albares | Pedro Sánchez | Periodismo | Prisa | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Radio

Más información

Eric Frattini desmonta la última cortina de humo de Pedro Sánchez a cuenta de Irán: "Él odia más a España que a Trump"

Eric Frattini desmonta la última cortina de humo de Pedro Sánchez a cuenta de Irán: "Él odia más a España que a Trump"

Hay que ser muy zote.

Pero el titular de Exteriores debe creerse que hasta los medios muy cafeteros van a tragarse sus bulos.

En un nuevo capítulo del culebrón hispano-estadounidense, el ministro José Manuel Albares protagonizado en la noche del 4 de marzo de 2026 una escena digna de esperpento valleinclanesco.

Horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciara solemnemente que España «ha aceptado cooperar con el Ejército estadounidense» tras las amenazas de Donald Trump de cortar todo comercio con España, Albares salió en tromba a desmentirlo en la Cadena SER.

«Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma», sentenció el ministro en el programa ‘Hora 25’, con esa solemnidad que tanto le gusta.

Y remató con una frase para enmarcar: «Ella será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España».

Sin embargo, el ridículo llegó cuando la propia SER —históricamente afín al sanchismo— no pudo evitar dejarle en evidencia.

Aimar Breto no se tragó entero el cuento y recordó que apenas 24 horas antes el Gobierno negaba cualquier presión estadounidense y que las bases de Rota y Morón siguen vedadas para operaciones no avaladas por la ONU.

Tanto fue así que tuvo que ponerle el audio de la propia Levitt aunque Albares volviera a ahondar en su bulo.

David Alandete, corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, alucinó pepinillos con la versión del titular del Ministerio de Exteriores de España:

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]