¡Qué esperpento! Albares niega que España coopere militarmente con Trump y hasta la Cadena SER le deja por bulero

Hay que ser muy zote.

Pero el titular de Exteriores debe creerse que hasta los medios muy cafeteros van a tragarse sus bulos.

En un nuevo capítulo del culebrón hispano-estadounidense, el ministro José Manuel Albares protagonizado en la noche del 4 de marzo de 2026 una escena digna de esperpento valleinclanesco.

Horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciara solemnemente que España «ha aceptado cooperar con el Ejército estadounidense» tras las amenazas de Donald Trump de cortar todo comercio con España, Albares salió en tromba a desmentirlo en la Cadena SER.

«Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma», sentenció el ministro en el programa ‘Hora 25’, con esa solemnidad que tanto le gusta.

Y remató con una frase para enmarcar: «Ella será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España».

Sin embargo, el ridículo llegó cuando la propia SER —históricamente afín al sanchismo— no pudo evitar dejarle en evidencia.

Aimar Breto no se tragó entero el cuento y recordó que apenas 24 horas antes el Gobierno negaba cualquier presión estadounidense y que las bases de Rota y Morón siguen vedadas para operaciones no avaladas por la ONU.

Tanto fue así que tuvo que ponerle el audio de la propia Levitt aunque Albares volviera a ahondar en su bulo.

David Alandete, corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, alucinó pepinillos con la versión del titular del Ministerio de Exteriores de España:

LA CASA BLANCA DESMIENTE A SÁNCHEZ ABIERTAMENTE TRAS SU «NO A LA GUERRA». Afirma la portavoz: «Han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos. Así que sé que el Ejército estadounidense está coordinándose con sus homólogos en España». pic.twitter.com/6y1EDzKZEs — David Alandete (@alandete) March 4, 2026

Acabo de preguntar a la portavoz internacional de la Casa Blanca sobre las palabras con respecto a España: «Remitimos a las declaraciones de Karoline Leavitt y nos reafirmamos en ellas». Alguien no dice claramente la verdad y aquí aseguran que Sí se va a cooperar. — David Alandete (@alandete) March 4, 2026

El Pentágono ha respondido también a mi petición de confirmación y se remite a las declaraciones de Karoline Leavitt: «Nos remitimos a lo que ella ha dicho». En el estamento militar mantienen la afirmación de que España, pese al mensaje del «no a la guerra», ha dado garantías de… — David Alandete (@alandete) March 4, 2026