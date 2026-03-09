Jorge Bustos se descojona de Ana Redondo por llamar «superhéroe de la democracia» a Sánchez

Debe estar recuperándose aún del ataque de risa.

Jorge Bustos, en ‘Herrera en COPE‘, no pudo evitar un cachondeo desatado tras escuchar el peloteo de Ana Redondo al presidente del Gobierno socialcomunista.

El mitin del PSOE en Soria del 7 de marzo de 2026 dejó uno de los momentazos más bochornosos del sanchismo reciente.

La ministra de Igualdad se lanzó a una oda enfermiza a Pedro Sánchez:

Gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo. En el mundo te quieren porque representas la dignidad humana, la democracia, la paz y la civilización.

Todo ello bajo un enorme cartel de «No a la guerra», mientras el Gobierno envía una fragata española a la zona de conflicto tras el ataque de Estados Unidos a Irán.

El contraste es tan brutal que hasta Jorge Bustos, en su análisis en COPE, no pudo contener la risa: se descojona literalmente de la titular de Igualdad:

El Supermán de la democracia, el representante de la dignidad humana, ojo, el Supermán de la democracia. Me imagino a los ayatolás viendo este vídeo subtitulado y preguntándose pero este Sánchez qué les da porque esto sí que someter la voluntad de una mujer y sin necesidad de burka. Basta el carne del PSOE.

Denunció las contradicciones que protagonizaron el 8-M:

¡Menudas contorsiones este 8-M para unir el feminismo oficial con el ‘no a la guerra’ de Irán el Supermán de la democracia. el representante de la dignidad humana, ojo. El apóstol que financió los comienzos de su carrera política con la caja del burdel de su suegro.

Y concluyó con una gracieta: