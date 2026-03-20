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'HOY POR HOY', ENVENENADO CON 'TORRENTE, PRESIDENTE'

Troleo de cine a Àngels Barceló por dar voz al resentido de la SER con Santiago Segura y anunciar que boicoteará su película

"Cinematográficamente es nula no solo porque en el papel está todo mal, sino que el tempo de la comedia y la gracia de todos los cameos es nula"

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Santiago Segura en &#039;Torrente, presidente&#039;.

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Àngels Barceló.

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Está resentido con Santiago Segura.

Javier Ocaña, crítico cinematográfico en la Cadena SER, no llevó nada bien los zascas que le metió el director de ‘Torrente, presidente por haber hecho spoiler y destripado gran parte de las sorpresas de la cinta.

Así que, invitado en el estudio de ‘Hoy por Hoy’, con Àngels Barceló, el periodista fue con todo contra el afamado director:

La directora del programa preguntó a bocajarro?

¿Crees que los tiempos que corren son favorables a una película como Torrente?

Y este asintió para empezar a meter su sectarismo en vena:

Pues sí, porque España ha cambiado mucho. No sé si la gente ha cambiado mucho, pero desde luego la actualidad política ha cambiado mucho en todos estos años. La aparición de la ultraderecha, la salida del agujero de los franquistas y ultraderechistas que antes no se atrevían a decir ni mú, y ahora cualquier memo está chuleando con una bandera del aguilucho que vi en una manifestación el otro día en la Plaza de los Cubos.

A mí Torrente 1, la primera hora de Torrente 1 me gustó. Me gustó bastante. Era un retrato esperpéntico y tenía un personajazo, tenía un tono interpretativo muy bueno por parte de Segura, pero la media a la final era una cosa de mafias chinas que no tenían ninguna gracia, pero la primera hora sí. ¿Qué ocurre? Que a partir de la segunda, la zafiedad, la zafiedad puede ser graciosa. Puede ser hacer un chiste zafio y que se vuelva contra ti y que se te congele la sonrisa, pero ya solo quedaban la zafiedad y los cameos.

Barceló quiso conocer más sobre la opinión de la última entrega de la saga Torrente:

¿Y en esta qué tal, Torrente Presidente?

Ocaña sacó todo el veneno:

La película es malísima. Malísima. Muy mala en pantalla y muy mala en lo que sería el papel. Es decir, cuando me refiero al papel no es que yo haya visto guión, sino a lo que dicen los personajes que se supone que estaba escrito. La verdad es que no me reí ni una sola vez y es una comedia. Fui a un cine el lunes, cuatro de la tarde. Cierto que fue en Cines Princesa, que no es el cine probablemente más adicto a una película como Torrente, en otra sala, no sé lo que pasó. En mi sala había 30 o 40 personas y yo no oí demasiadas risas o casi ninguna risa. No había carcajadas. Seguro, estoy seguro que en otros cines y en fines de semana y con otro tipo de público, que cada uno tiene su sensibilidad, allá cada cual y ahí no nos vamos a meter.

La conductora del ‘Hoy por Hoy’ quiso ahondar en las críticas a la película:

¿Por qué no te hace gracia?

Aseguró que no le enganchó por sus chistes de cuñados:

Un partido que se llama Nox, que mete a Torrente en su seno, porque cree que conecta bien con el público y de ahí a Torrente presidente. Solo hay una aparición, una, que es la del que hace de presidente del gobierno, que pensé, ¡uy, esta idea es brillante! ¿Qué ocurre? Que ese que hace de presidente del gobierno, tipo Pedro Sánchez, tiene tres o cuatro frases, como tiene mucho morro, las dos primeras las dice bien, pero luego la tercera es muy elaborada y ya la dice fatal. Eso es lo que le ocurre a buena parte de la película. ¿Por qué no me hace gracia? Porque todos son diálogos y chistes de cuñados.

A lo que Barceló reaccionó con desagrado:

¡Ay, qué asco!

Y Ocaña añadió:

Muy facilones. Cosas que ya has oído 18 millones de veces, frases que puedes escuchar. En una cena de Navidad con el patán y el gañán de turno. En un bar, en Twitter, con la gente en Twitter. Sobre el lenguaje inclusivo. Sobre la corrección, sobre el feminismo, sobre el racismo, sobre los inmigrantes, sobre LGTBI. No hay un punto de ironía, ni un doble sentido, ni una frase que te llame la atención, ni un chiste con brillo.

Sobre su calidad cinematográfica apuntó:

Cinematográficamente, peor aún. Es decir, cuando en Torrente 1 hay un chiste que tiene una doble cara, que es nos hacemos unas pajillas, ahí se ven las contradicciones del personaje. De un gañán homófobo que en realidad es un friki que la única oportunidad que tiene de tener sexo es hacerse unas pajillas con los amigos. Eso tiene gracia. De estos chistes no hay ni uno, ni uno aquí. ¿Qué pasa? Que cinematográficamente es nula no solo porque en el papel está todo mal, sino que el tempo de la comedia y la gracia de todos los cameos es nula. ¿Por qué? Porque no son actores, no tienen vis cómica. Y tú puedes escribir una cosa. Una cosa más o menos graciosa, que aquí no lo es, si encima no la dices bien, vamos a decir el único nombre. El pequeño Nicolás, que no es que sea un cameo, sino que tiene un personaje. El pequeño Nicolás está fatal, es patético. Está lleno de gente muy famosa de todo el espectro político, muy felices de estar en Torrente. Y que allá cada cual con sus apariciones.

El remate de Barceló fue anunciar que ella boicoteará la película:

Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no la voy a ir a ver. Me quedo con lo que tú me has contado.

En redes sociales, el meneo fue bestial:

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