Alsina provoca que Zapatero tire a la basura el poco honor que le quedaba: «Soy amigo de Delcy y de su hermano»

Más cara que espalda.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a demostrar todo su cinismo en una entrevista con Carlos Alsina en el programa Más de Uno.

En su intervención en el espacio de Onda Cero, el gurú de Pedro Sánchez se dedicó a mostrarse como poco menos que un santo, asegurando que es víctima de una campaña mediática en su contra.

Para sustentar su tesis, dio unas explicaciones rocambolescas sobre su labor como presunto consultor en la empresa del investigado por el caso Plus Ultra, Julio Martínez.

Pero el colmo del descaro del socialista fue cuando Alsina le preguntó por Venezuela.

En ese momento, reivindicó su labor como mediador, leyendo un supuesto mensaje de un preso político liberado que le escribió a las 2.00 a. m. y que, en los próximos días, daría una entrevista en un medio español para contar y aplaudir su intervención.

«Esto me ha pasado cientos de días, de atender a familias de presos, de procurar la liberación de presos, de intentar diálogos por la paz. He tenido una actividad intensísima en Venezuela, sin tener ninguna retribución, por un compromiso que adquirí con el país y, sobre todo, por la gente que padecía la cárcel. He logrado la liberación de cientos y cientos de personas. Una relación con las familias que es intransferible».

Alsina no tragó con este derroche de falsa honorabilidad y volvió a sacar el tema de Julio Martínez y la influencia que tenía en el entorno de la dictadura chavista, que tiene nexos con Plus Ultra.

«No sé si tenía capacidad de hacer gestiones de esa capacidad. Tenía capacidad, no lo sé. Lo que sí sé de Venezuela es que la tengo presente todo el día. Todo el día Zapatero en Venezuela».

Siguiendo con el tema de Venezuela, le preguntó por qué la dictadura le tiene en tanta estima. El derroche de falsedad de Zapatero alcanzó un nuevo nivel al afirmar que su influencia es producto de su «trabajo» y «tesón», que viene mostrando desde 2016 al impulsar el diálogo entre la dictadura y la oposición.

Como miente más de lo que habla, sacó pecho por la «liberación» del opositor Leopoldo López, cuando lo que consiguió es que le impusieran un régimen de arresto domiciliario, con prohibición de hablar con la prensa y la imposibilidad de hacer vida política por una inhabilitación. Finalmente, el dirigente huyó del país tras un intento de revuelta fallido.

Pero el grado máximo de cinismo fue cuando admitió ser «amigo personal» tanto de la dirigente encargada, Delcy Rodríguez, como de su hermano, Jorge Rodríguez. Pero no se quedó ahí: con todo su cuajo, pasó a blanquear a quien era la segunda al mando de Nicolás Maduro.