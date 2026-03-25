Jorge Bustos se descojona de ‘Chiqui’ Montero por sus autoelogios: «María Jesús del Gran Poder»

El esperpento de María Jesús Montero elogiándose a sí misma ha sido la comidilla del día. Semejante ridículo y muestra de narcisismo han despertado críticas y burlas en cualquier persona sensata.

Uno que no ha podido controlarse al atizar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha sido Jorge Bustos.

El periodista se ha descojonado del papelón perpetrado por la candidata de Pedro Sánchez en Andalucía, en el que se ha autodefinido como «la mujer más poderosa en la democracia» y poco menos que ha dicho que los andaluces tienen que estar agradecidos por su bondad al presentarse como candidata:

«Ayer dio una deliciosa rueda de prensa para explicarles a los andaluces lo agradecidísimos que tienen que estar de que alguien como ella se haya dignado a dejar sus cargos en Madrid para hacer política autonómica».

Tras rescatar las palabras de Montero, Bustos ha atizado a la ministra de Hacienda por mentir al afirmar que se lanzaba como candidata para «rescatar a los andaluces», ya que fue elegida a dedo por Pedro Sánchez para ser su representante en la comunidad autónoma.