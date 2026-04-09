¿Tiene un minuto? Vea cómo Ketty Garat le pinta la cara al Gobierno Sánchez por el ‘caso mascarillas’

Impecable.

La directora adjunta de ‘The Objective’, Ketty Garat, retrató en un glorioso minuto en ‘La Brújula’ (Onda Cero) al Gobierno Sánchez.

Al hilo de todo lo que se está conociendo del ‘caso mascarillas’ que se está juzgando desde el 7 de abril de 2026 en el Tribunal Supremo, la periodista del medio de Álvaro Nieto no dejó títere con cabeza al recordar que este escándalo se produjo en un momento crucial para España y para todo el planeta.

Y es que a partir de mediados de marzo de 2020, con todo un país confinado por el Covid-19, desde el Gobierno Sánchez se procedió a meter mano en la lata del gofio y a disparar a diestro y siniestro con el dinero de todos los españoles:

Tú decías ahora una palabra que a mí me parece la clave, que es esta forma de gobernar. Es que tú fíjate, todos los aspectos de los que estamos hablando, es que mascarillas, defraudar con contratos sanitarios en un momento en el que el gobierno está hablando del escudo social, de proteger a los más desfavorecidos, en un momento en el que se morían mil personas al día, se llegaron a morir en este país, mil personas al día, es que yo me acuerdo de estar confinados y de escuchar y hablar con dirigentes del gobierno que retrataban ese escenario descarnado y aquí forrándose.

Garat añadió más aspectos sórdidos que dejan en un pésimo lugar a los dirigentes del Ejecutivo socialcomunista, por mucho que se haya pretendido desde Moncloa centrarlo todo en la figura de José Luis Ábalos: