El odiador Antonio Maestre lloriquea y se victimiza en La SER porque no lo soporta ni la propia izquierda

Lágrimas de cocodrilo.

El odiador Antonio Maestre, experto en atacar a cualquiera que no opine como él –y en perder en juicios-, ha montado un patético show en la SER, en el que ha tirado de victimismo hasta el límite.

El tertuliano de laSexta, que se dedica a arremeter, insultar y descalificar, acudió al programa La Hora 25 para presentar su último libro, en el que afirma que se crio como un fascista porque fue educado en valores machistas y misóginos.

Confesó que ha «atravesado meses difíciles» porque tenía depresión, culpando a su «educación patriarcal», que le inculcó no mostrar sus emociones y vulnerabilidades hasta que la cosa «acabó estallando».

Pero lo más chocante fue cuando el autor de textos «reconciliadores» y nada xenófobos, como aquel en el que etiquetó de «gusanera fascista» a la diáspora venezolana, afirmó que ni siquiera los de su cuerda lo soportan.

En este sentido, describió que lo que más le afectó fueron los «ataques» de gente de su entorno ideológico.

«Y me di cuenta de que todos los ataques, sobre todo llegó un momento en el que ya no solo ataques de los adversarios antagónicos, que supuestamente asumía, de la gente de extrema derecha, sino incluso de gente de un entorno ideológico más próximo al mío, pues acabó por demolerme emocionalmente, literalmente. Otra cosa es que, por mi desarrollo profesional, tenía que intentar ocultarlo, ¿no? Pero sí, he estado muy, muy mal».

Para completar el esperpento, el presentador Aimar Bretos le sigue la cuerda y considera «increíble» que haya gente afín a su ideología que no soporte a un activista totalitario y sectario, que reparte carnés de lo que sea —como de periodista o incluso de ser de izquierdas— por su supuesta superioridad moral, y destacó que había una «inquina personal» contra él:

«Es increíble, Antonio, lo que dices: que no era tanto por los ataques del otro lado, de los adversarios ideológicos, sino de gente que podía pensar muy parecido a ti, pero que hay una inquina personal, una estrategia de destrucción personal que a ti te ha llevado a eso, a romper como a otros. ¿A qué atribuyes esta inquina, esta destrucción a la persona?».

Maestre afirmó que «no entendía» cómo podían atacarle cuando él es «buena gente».