«Va a acabar como Orbán»: Jorge Bustos avisa a Sánchez de que su guerra contra el juez Peinado le llevará al abismo

Colosal.

El periodista y subdirector de ‘El Mundo’, Jorge Bustos, lanzó una dura advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez durante su monólogo en ‘Herrera en COPE‘.

En plena escalada de tensiones por la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, Bustos comparó la estrategia de Moncloa con la deriva que llevó a Viktor Orbán a un aislamiento internacional y a un control cada vez más férreo del sistema judicial en Hungría.

Según Bustos, el Ejecutivo está cruzando líneas rojas al presionar abiertamente contra un magistrado que, lejos de actuar de forma arbitraria, ha concluido la instrucción del caso de la esposa del presidente y propone enviarla a juicio por cuatro delitos graves: malversación, apropiación indebida y otros relacionados con el presunto aprovechamiento de su posición como primera dama:

Ni Begoña Gómez ni nadie ha podido demostrar en estos dos años de investigación que las acusaciones que pesan sobre ella sean falsas. Más bien al contrario, se acumulan indicios de sobra contra ella. Y por eso ahora el juez Peinado ha decidido concluir su instrucción y enviar a juicio a nuestra primera dama. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Pues por lamentable que sea, la reacción furibunda ha venido por boca del que más tenía que callar en este caso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, para complacer a su señorito, ha cargado contra el juez al que debería defender.

Para Bustos, el titular de Justicia provocó el sonrojo de los magistrados:

Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Ahí presionando a la AAudiencia, se ve la maniobra de Bolaños. Y no contento con eso, publica hoy ‘El Confidencial‘ que Bolaños ha escrito una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para que sancione al juez Peinado.

El subdirector de ‘El Mundo’ dejó claro que la instrucción de Peinado puede o no corregirse, pero que Bolaños no es nadie para decir que ya vendrá otra instancia superior a arreglarlo: