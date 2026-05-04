Alsina no se corta contra Ábalos: «Pasará a la historia como el ministro put3r0»

Contundente.

Así ha sido el monólogo de Carlos Alsina esta mañana. El presentador de Más de uno ha reflexionado sobre la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo como acusado en el juicio por las mascarillas, una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El periodista ha recordado cómo el exsecretario de Organización del PSOE pasó del altar de los políticos dentro de la izquierda, con «el más sonado alegato parlamentario contra la corrupción que se ha escuchado en el Congreso en los últimos diez años», a intentar ahora convencer de que ni sabía nada ni formaba parte de ninguna organización corrupta.

Adelantándose a lo que iba a decir quien fuera el hombre de confianza de Sánchez en su ascenso al poder, primero en Ferraz y luego en Moncloa, estima que aceptará que tuvo una ‘vida disoluta’, pero que nunca se metió en los chanchullos, pese a los arrolladores indicios.

«Hoy, José Luis Ábalos admitirá probablemente que llevó una vida desordenada, con mujeres, exmujeres, novias, amantes… y el íntimo deseo de ayudar a todo aquel -o mejor, a toda aquella- que se lo pidiera. Hoy, José Luis Ábalos alegará que nunca decidió él a quién se le compraban las mascarillas y que, como declaró Koldo, el leal y fiel Koldo, él estaba al margen de la relación que su asesorísimo, chófer, guardaespaldas, asistente, contable, encargado de todo, tenía con Víctor de Aldama, al que él trató, pero poco».

También destaca que tirará de victimismo y pondrá de nuevo sobre la mesa su tesis de que es una víctima de una oscura operación para defenestrarlo:

«Hoy, José Luis Ábalos encara la misión imposible de persuadir a la opinión pública de que él es víctima de una cacería política destinada a debilitar a Pedro Sánchez. La misión imposible de volver a ser aquel que era antes de que la UCO lo desnudara; aquel escudero sanchista, afable y bienhumorado, que gobernó el PSOE en los años de las victorias, que sirvió al presidente desde el ministerio de la obra pública, que fue apartado sin explicaciones de la corte del rey Pedro y que sufrió, con resignación de diputado -y plus de presidente de comisión-, los rumores envenenados sobre su vida, metida en gastos y metida en koldos».

Sin embargo, Alsina es durísimo al señalar que, sin importar la estrategia de defensa que intente plantear el exministro de Transportes, los hechos, los audios y el resto de indicios ya dejarán su nombre en la historia, y no de buena forma: