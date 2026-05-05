Jorge Bustos trolea a Ábalos por defender su amor puro con Jésica: «Pero si se te activaba el wifi al pasar delante de un p*ticlub»

Colea, y nunca mejor dicho, la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

Jorge Bustos, con esa pluma que no perdona ni a los suyos cuando tocan a la puerta de la corrupción, no se tragó la comparecencia del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

En su intervención en ‘Herrera en COPE‘, el periodista ha soltó uno de esos zascas que ya son marca de la casa:

Pero si se te activaba el wifi al pasar delante de un p*ticlub.

Directo, brutal y con la dosis exacta de humor negro que duele porque suena verosímil.

El periodista de la emisora episcopal no omitió un solo detalle:

Pasar de ministro de las alturas a encargado de pedir los folios para el ministerio. De tanto hacerse la víctima, acabó haciendo el ridículo, interpretando ese meme en el que él mismo reconoce haberse convertido. Resulta que José no era el ciclón del Parador de Teruel que pensábamos, sino el tercero de los hermanos Becquer.

Jorge Bustos: «De tanto hacerse la víctima, Ábalos acabó haciendo el ridículo» pic.twitter.com/uGzf6R32ne — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) May 5, 2026

Puso el corte en el que Ábalos negó la mayor sobre habérselo llevado crudo:

Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. En diez años han encontrado esto, 94.000. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacados de los whatsapps de Koldo, ¿esto es lo que se van a encontrar en diez años? ¡El gran caso de corrupción de las mascarillas!

Jorge Bustos remachó con mucha gracia: