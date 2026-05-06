El presidente de Canarias estalla contra el Gobierno Sánchez por haberle puenteado con el crucero del hantavirus

Un esperpento sanitario.

Y de nuevo, en la sala de máquinas, los mismos ‘lumbreras’ que pilotaron la crisis por el Covid-19.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estalló este 6 de mayo de 2026 contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

En una entrevista en el programa ‘Herrera en COPE‘ con Jorge Bustos, Clavijo aseguró no tener «ninguna comunicación de ningún acuerdo» sobre la llegada del buque a las islas y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con deslealtad y sin criterios técnicos.

El crucero Hondius se encuentra actualmente fondeado frente a Praia, la capital de Cabo Verde, tras detectarse un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas.

De las 147 personas a bordo, se han confirmado siete casos del virus, tres de ellos en estado grave. La variante Andes del virus, supuestamente detectada en el barco, presenta una mortalidad cercana al 40%

A bordo del buque viajan 14 ciudadanos españoles, trece pasajeros y un tripulante, que según las informaciones se encuentran bien y sin síntomas. El plan inicial, según el Ministerio de Sanidad, contempla que, una vez el buque llegue a puerto, los pasajeros sean examinados y repatriados a sus países de origen en transportes preparados para la ocasión, evitando el contacto con la población local.

Fernando Clavijo relató que la decisión de desviar el barco a Canarias supone un «cambiazo» respecto al protocolo acordado inicialmente en una mesa técnica. Según el presidente canario, el plan pactado con los técnicos de Sanidad Exterior del Gobierno y de Canarias era «que se evacuasen con aviones medicalizados los pacientes afectados por el hantavirus, y que el resto se quedaría en el buque y se trasladaría a la bandera de origen de este buque, que son Países Bajos».

El presidente canario expresó su estupor y malestar por haberse enterado de la decisión a través de los medios de comunicación.

Yo esta mañana, ante las noticias que hemos visto, me dirigí por WhatsApp al presidente Sánchez y le solicité hablar con urgencia. Nosotros nos levantamos de una mesa técnica donde se toma una decisión y sin ningún informe técnico que la avale.

Clavijo cuestiona la lógica de la operación y la justificación de que Cabo Verde no tiene medios para la evacuación.

¿Por qué someter a esos pasajeros a 3 días de navegación hasta Canarias para aquí hacer lo mismo que pueden hacer en Cabo Verde? ¿Y si no están contagiados y no hay una emergencia sanitaria, ¿por qué no siguen navegando hasta Países Bajos? ¿Por qué llevarlos a Canarias?.

La comunicación con la ministra de Sanidad, Mónica García, tampoco sirvió para aclarar la situación.

Clavijo afirmó que tuvo una conversación nocturna en la que la ministra se limitó a justificar la decisión por una «petición de auxilio de Holanda» a España que «la tenemos que atender», sin aportar más detalles ni documentación que sustentara el cambio de criterio.

Clavijo calificó la actitud del Gobierno de España como algo que «deja mucho que desear» y advirtió severamente de las consecuencias.

No voy a poner en peligro la seguridad de la población canaria a ciegas en un gobierno que no se está comportando con lealtad.

Fernando Clavijo recalcó que en Canarias «no estamos acostumbrados a trabajar así, sino con lealtad y desde el rigor y la seriedad de tener los informes técnicos».